"Il va falloir que ce gouvernement comprenne que l'on est essentiel", s'agace le patron du festival Beauregard

Pendant que Jean Castex annonçait les modifications de la seconde étape de la levée du confinement en France prévue le 15 décembre prochain, les organisateurs du festival Beauregard (1er, 2, 3 et 4 juillet 2021) dévoilaient une partie de leur affiche. Paul Langeois, le programmateur et co-directeur de l’événement, était l'invité de France Bleu Normandie Matin ce vendredi 11 décembre 2020. Egalement à la tête du Big Band Café (BBC), salle de musiques actuelles située à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, il est aussi revenus sur les annonces du Premier ministre notamment celle du maintien de la fermetures des lieux culturels du pays.

Vous êtes déçus de l'annonce du Premier ministre concernant la culture ?

Paul Langeois : "Oui, clairement. Je suis en colère. Comme je pense comme tous les directeurs de lieux culturels en France. Il va falloir vraiment que l'on explique pourquoi la culture est une variable d'ajustement. Dans ce pays, on peut tout faire : on peut aller acheter un jean alors qu'on en a dix, on peut aller racheter une télé... J'estime que ce sont des choses non essentielles. On peut faire des courses trois fois par jour, si l'on veut. On a le droit au culte mais on n'a pas le droit à la culture. Et ça fait des mois que c'est comme ça. Il va falloir que enfin ce gouvernement comprennent que nous ne sommes pas "non essentiels". On est véritablement essentiels. Nous sommes capables de faire des choses. On est des professionnels. On peut accueillir du public en tout sécurité."

C'est impossible, pour vous, de programmer des concerts dans ces conditions là ?

"On a l'impression que l'on peut ouvrir un théâtre, un cinéma ou une salle de concert du jour pour le lendemain. On nous assimile à un simple commerce. Non ! Nous, pour rouvrir, il faut qu'il y ait des artistes qui tournent. Il faut que ces artistes répètent. Il faut que l'on prépare nos salles, que l'on communique, que l'on revende des places. On ne peut pas travailler à court terme. On a besoin d'une vision à long terme."

Dans quel état financier est le BBC ?

"C'est le seul point positif, on va dire. Même si pour le moral, ça ne suffit pas. Nos lieux ont quand même des subventions. Elles ont été maintenues. On a eu le droit au chômage partiel, des aides... donc beaucoup de lieux subventionnés, comme nous, arrivent facilement à s'en sortir. C'est beaucoup plus compliqué et même très compliqué pour le secteur du spectacle vivant privé qui n'a pas de subventions. Et il y a tous les prestataires derrière, les intermittents... ils sont aussi en danger."

C'est justement le cas justement du festival Beauregard. L'édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire. Vous avez perdu de l'argent ?

"Dans ce désastre, on a eu eu un petit peu de chance. Déjà, on avait eu des éditions 2018 et 2019 qui étaient bonnes. On s'en était très bien sorti. On avait de la trésorerie qui nous a permis de faire face. On a aussi eu un assureur, et c'est assez exceptionnel, qui a joué une partie de son rôle donc qui nous a permis de limiter la casse en 2020. Cela nous permet bien-sûr de préparer l'édition 2021 un peu plus sereinement."

La bonne nouvelle c'est que vous avez déjà 75% de la programmation du festival. Tous étaient programmés en 2020. Cela a été facile de les convaincre à nouveau ?

"Les artistes n'ont demandé aucune indemnité. Nos prestataires ont remboursé les acomptes, les artistes aussi, etc. Cela nous a permis de nous en sortir en 2020. Donc la moindre des choses, c'était que les artistes qui voulaient revenir en 2021 soient prioritaires. Neuf nouveaux noms seront aussi annoncés au premier trimestre 2021. Des artistes qui ne se sont jamais produits à Beauregard."

Vous ferez, une fois en core, la part belle aux groupes locaux. C'est important ?

"C'est indispensable. Un festival doit être implanté dans sa région. Il doit la promouvoir et notamment à travers les artistes et groupes musicaux locaux."

Le scénario d'une annulation du festival en 2021 est-il, malgré tout, dans un coin de votre tête ?

"Si je vous ai apparu en colère au début de cet interview, ça veut aussi dire que je suis combattant et que tous les directeurs de festivals sont sur la même ligne. On travaille sur des protocoles sanitaires. On va mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il puisse nous valider des protocoles d’ouvertures de nos lieux le plus rapidement possible. Je rappelle qu'on est aussi des événements qui se déroulent en plein air, en été. Et il y aura aussi les vaccins qui vont arriver. Donc tous ces critères nous permettent d'avoir de l'espoir. Le chemin ne sera pas sans embûches. Mais on est prêt et combatif pour relever ces défis."

La 13e édition du festival Beauregard aura lieu les 1er, 2, 3 et 4 juillet 2021. La billetterie est ouverte