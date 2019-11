" Il va y avoir du sport " : un "spectacle" original commenté en direct au cinéma !

Argenton-sur-Creuse, France

Cette création, c'est un peu un O.V.N.I : un Objet "Visuel" Non Identifié, déjà présenté en mars dernier dans le cadre du festival Retour Vers le Futur à Châteauroux ! Et pourtant, les animateurs de ce "spectacle" pour le moins original, ne viennent pas d'une autre planète ! Gilles Boizeau est le directeur du magazine La Bouinotte et organisateur de l'incontournable Nuit du Polar à Châteauroux et Bruno Mascle, le directeur-adjoint de La Nouvelle République dans l'Indre. Deux journalistes, talentueux, passionnés de sport et qui, pour enrichir musicalement leur création baptisée "Il va y avoir du sport", travaillent avec le musicien Damien Duris.

Et du sport, il y en a ! Des films amateurs anciens ou plus récents, des images de rencontres sportives ou d'animations rassemblées par CICLIC, l'Agence Régionale du Centre pour le Livre, l'Image et la Culture numérique, commentées en direct comme à la radio ou à la télé par Gilles et Bruno. Pour respecter les codes du commentateur sportif, ils auront bien sûr sorti la chemise blanche et la cravate. Et avec le micro-casque vissé sur les oreilles, on s'y croirait ! D'ailleurs, on y est : c'est parti !

Gilles : " Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue ici à l'Eden-Palace d'Argenton-sur-Creuse ! Au programme de ce dimanche sportif, de la tension, de l'engagement ou encore de la sueur mon cher Bruno !

Bruno : "Oui, tout à fait Gilles, avec au menu notamment, Ars et sa célèbre course de côte, Mardié et ses spectaculaires joutes nautiques, le Tour de France et sa rutilante caravane publicitaire, la très disputée coupe de football du District du Loire, sans oublier les compétitions de hors-bord et de ski-nautique sur le lac d'Eguzon ou encore la périlleuse traversée d'Orléans à la nage ! Merci d'être avec nous, il va y avoir du sport ! Et on salue bien sûr au passage Damien Duris pour la création musicale ! "

Bruno Mascle et Gilles Boizeau : les commentateurs de "Il va y avoir du sport"

Je vous l'avais dit : on s'y croirait...et je l'avoue, ça fait envie ! C'est CICLIC qui est à l'origine de cette "séquence" rétro, sportive, commentée : "Ces images de sport, il fallait les faire vivre d'une certaine manière" précise Gilles Boizeau, l'un des deux commentateurs : "C'est un exercice de style, dans l'improvisation pour l'essentiel, avec des informations avérées ou pas parfois, bordé par les codes, voire les tics des journalistes sportifs, que l'on cultive avec bienveillance. C'est tout l'intérêt de mélanger les genres, de perdre un petit peu les spectateurs pour les emmener avec nous, les amuser et parfois les émouvoir, car il y a de vrais moments d'émotion à travers ces films"

Du sport, de la fantaisie, de l'émotion pour une création originale tout public d'une cinquantaine de minutes. C'est à ne pas rater ce dimanche au cinéma Eden Palace d'Argenton-sur-Creuse à 16h30. Il vous en coûtera 4 euros et "Il va y avoir du sport" : "Tout à fait mon cher Bruno, du sport, il va y en avoir..."