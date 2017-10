Il veut redonner vie à un château du 15e siècle dans l’Yonne

Redonner vie à un château du 15e siècle : c'est le pari un peu fou du propriétaire du château de Pimelles (Yonne) dans le tonnerrois. Olivier Colson, un parisien de 54 ans, est tombé amoureux de ce lieu qu'il restaure, pierre par pierre, depuis deux ans.

Quand il était petit, Olivier Colson aimait déjà jouer aux chevaliers. "C’est vrai, j’avais des décalcomanies, près de mon lit !", se souvient-il en souriant, "d’ailleurs, je fais du cheval". Il n’y a pas de hasard.

Quand ce conseiller en recrutement, historien de formation, qui habite en région parisienne, découvre le château de Pimelles, il est sous le charme. C’est sa voisine de Fontainebleau qui le vend, après l’avoir elle-même restauré, il y a trente ans.

Olivier Colson s’est donc lancé dans cette folle aventure par amitié pour elle et par goût pour l’histoire et le patrimoine. "Au début je me suis dit « c’est un fil à la patte, il ne faut pas que je me lance là-dedans », mais finalement, je trouve que c’est une belle aventure. C’est le patrimoine, une page de l’histoire qui revit."

Il a perdu 7 kilos en restaurant les murs

Cela fait déjà deux ans qu’il se retrousse les manches pour nettoyer, enduire, consolider. Il travaille les weekends et pendant ses vacances et habite sur place dans un confort très relatif puisqu’il n’y a pas d’eau courante.

Surtout, il fait une grande partie des travaux lui-même. "J’essaye de faire le maximum de choses moi-même, mais dans la règles de l'art, avec un véritable enduis à la chaux. L’été dernier, j’ai fait toute la façade ouest qui avait des pierres endommagées. J’ai loué un échafaudage de 10 mètres de haut et j’y ai passé trois semaines. J’ai perdu 7 kilos !"

Les pierres cachent des trésors

Ce château, Olivier Colson le connait presque par cœur. Il nous fait visiter la pièce principale et son immense cheminée, "où l’on pourrait faire cuire un bœuf entier", s’amuse-t-il. Il nous montre les armoiries gravées sur la porte d’entrée, nous guide dans l’escalier en colimaçon, nous présente la chambre principale et sa cheminée. Puis il attire notre attention sur une marque, comme un portrait, qui semble imprimé sur la pierre : "On se demande si ce n’est pas le Seigneur de Courcelles qui nous observe. C’est impressionnant…"

Un peu plus loin, il nous montre cette autre marque, gravée près d'une fenêtre. "L’œil voit, cueur croit… ça veut dire l’œil voit, cœur croit. Ça devait être la devise de la famille, avec un cœur et une croix à l’intérieur du cœur. C’est émouvant, de voir ça."

Des abbés, des chevaliers, des soldats et des paysans

Au fil de ses travaux, Olivier Colson découvre de nouveaux détails chaque jour : "La dernière fois, j’ai retrouvé une inscription de la guerre de 14. C'est un bâtiment qui a 500 ans, il a traversé toutes les périodes, toutes les époques. Il a vu passer des abbés, des seigneurs, des chevaliers, des soldats… alors on va essayer de le préserver !" Le chantier est loin d’être terminé mais Olivier Colson est plus motivé que jamais. Il compte bien s'installer définitivement (et confortablement) au château de Pimelles d'ici un an.

Un travail récompensé par un prix

Son travail a été récompensé par le diplôme d'honneur de l'association VMF (Vieille maison de France), qui encourage la sauvegarde du patrimoine. Il va d'ailleurs bientôt lancer une souscription via la plateforme de cette association pour financer les travaux plus lourds. Il y aura de l'isolation mais aussi de la plomberie à refaire bientôt.

