Il y a 110 ans, 84 mineurs succombaient à un coup de grisou au fond du puits Vuillemin à Petite Rosselle

C'était le 15 mars 1907 : un coup de grisou tuait 84 mineurs au fond du puits Vuillemin, à Petite-Rosselle. 110 ans jour pour jour après la catastrophe, une journée de commémoration est organisée au musée Les mineurs Wendel, à Petite-Rosselle.

"C’était il y a 110 ans exactement, il était environ 22h. Il y a eu un coup de grisou à plus de 400 mètres sous terre et la déflagration a tué 84 mineurs", explique Cathy Schoumacher, chargée de communication au musée Les mineurs Wendel, à Petite-Rosselle. C'est la plus grande catastrophe minière du bassin houiller de Moselle est.

Le coup de grisou, la hantise du mineur à l'époque. Ce gaz très dangereux que l'on retrouve au fond de la mine et qui, dès qu'il est présent en trop grande quantité, peut s'enflammer et provoquer ce fameux "coup de grisou" si dévastateur. Une lampe de mineur pourrait être à l'origine du drame du 15 mars 1907.

Des conférences et une exposition

Aujourd'hui, des descendants de victimes continuent de perpétuer leur mémoire. À l'image d'Alain Schmidt dont l'arrière-grand-père est décédé dans la catastrophe. Il conserve précieusement un registre de signature de l'époque. "Les mineurs le paraphaient, ce qui permettait de savoir s'ils étaient remontés ou pas", décrit Cathy Schoumacher. Ce document, et beaucoup d'autres, sont visibles au musée, dans le cadre de l'exposition "La catastrophe du puits Vuillemin, 15 mars 1907", inaugurée ce mercredi et visible jusqu'au 1er mai prochain.

Les visiteurs pourront également y voir des objets, registres, cartes postales et articles de journaux. Des plans de coupe également, pour décrire ce qu'est un puits, ce qu'est l'étage 400 et l'endroit où a lieu cette déflagration, et des tableaux explicatifs sur les causes, le contexte historique, la phase de recueillement qui a suivi la catastrophe et les mesures de sécurité qui ont été prises dans la foulée. L'objectif, c'est de "comprendre les conditions de travail et dans quel état d'esprit se trouvaient les gens en 1907", déclare Cathy Schoumacher.