Nantes, France

C'était il y a tout juste 100 ans. Les Nantais assistaient au tout premier concert de jazz donné sur le sol européen, place Graslin. Un concert donné par un orchestre de soldats noirs américains en transit entre Saint-Nazaire et Aix-les-Bains. Pour commémorer l'événement, c'est tout un mois de concerts, d'expositions et de conférences qui débute à Nantes, dans le cadre du centenaire de la Première guerre mondiale.

James Reese Europe et son orchestre sur le SS Stockholm, de retour, en février 1919 - Underwood & Underwood. National Archives at College Park - Still Pictures

"The king of jazz" place Graslin

À l'époque, les soldats noirs n'ont pas le droit de combattre au sein de l'américaine. Ils ne sont là que pour assurer des mission de soutien et améliorer le moral des troupes avec de la musique ! C'est comme ça que James Reese Europe embarque pour la France avec les 40 musiciens qui composent son orchestre, le "Harlem Hellfighters". C'est déjà une star aux Etats-Unis, surnommé "The king of jazz", le roi du jazz.

"On Patrol in No man’s land", reproduction de la partition composée par James Reese Europe en 1918 - DR

Épuisés par la guerre, les Nantais découvrent le jazz

Ils arrivent d'abord en France à Brest où ils jouent une version jazzy de la Marseillaise. Puis, sur le chemin entre Saint-Nazaire et les Alpes, le maire de l'époque, Paul Bellamy, les fait s'arrêter à Nantes pour un gala de charité franco-américain à Graslin. C'est un événement, surtout que nous sommes à la fin de la guerre : les habitants ont faim, ils sont épuisés. Et ils découvrent donc le jazz. Ce premier concert est un grand succès, annoncé puis relaté dans les journaux de l'époque. On en a donc des traces, ce qui permet de l'estampiller "premier concert de jazz" en Europe.