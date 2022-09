Il y a 20 disparaissait le snowboarder Marco Siffredi, génie de la glisse

Sa trace se perd quelque part dans l'immensité de la face Nord de l'Everest. Le 8 septembre 2002, il y a tout juste 20 ans, Marco Siffredi disparaissait en tentant de descendre le mythique couloir Hornbein, ce trait de neige parfait qui raye la plus haute montagne de la planète. L'année précédente, au printemps 2001, le Chamoniard alors âgé de 22 ans s'était déjà dressé sur le Toit du Monde, à 8.848 mètres d'altitude, avant d'en réaliser la première descente intégrale en snowboard.

Une prouesse saluée par les JT de l'époque. Marco Siffredi avait emprunté le couloir Norton ; une descente réalisée avec maestria par ce génie de la glisse.

Le Nant Blanc en 1999

Le gamin de Chamonix n'avait pourtant adopté la planche de surf que quelques années auparavant. Une planche qu'il va très vite manier avec dextérité, enchainant les descentes dans les faces les plus raides du massif du Mont-Blanc. "Le téléphérique de l'Aiguille du Midi, c'était son manège! souligne le journaliste du Dauphiné Libéré Antoine Chandellier, auteur de sa biographie aux éditions Guérin-Paulsen ("La trace de l'ange"). Il donnait une image de jouissance et de facilité dans un univers où a priori on ne perçoit que le danger et le risque."

Bertrand Delapierre, le copain réalisateur auteur du très beau film "Marco étoile filante" (SevenDoc), se souvient de son "toucher de neige" inimitable. Car Marco Siffredi était un technicien hors pair. Une maitrise qui lui a permis en juin 1999 de réaliser la première descente en snowboard du Nant Blanc, le versant Nord-Ouest de l'Aiguille Verte, à plus de 4.000 mètres d'altitude. Son ascension, avec piolets et crampons, est déjà une aventure sérieuse. Alors que dire de sa descente en snowboard? Avec cet exploit, le jeune Marco s'était fait un nom dans l'histoire de la montagne, 10 ans après la première descente à ski réalisée par Jean-Marc Boivin - un modèle pour Siffredi. Suivront plusieurs expéditions, dans les Andes et en Himalaya.

Première descente en snowboard de l'Everest en 2001

Le journaliste Jean-Marc Porte, qui travaillait à l'époque pour Montagnes Magazine, a croisé son chemin non loin du sommet de l'Everest le 23 mai 2001, lors de la première descente en snowboard. C'est lui qui a pris les photos de Marco Siffredi exécutant ses premiers virages à plus de 8.000 mètres d'altitude. Il raconte cette rencontre dans le troisième épisode de la Saison 3 du podcast "La Folie des hauteurs" consacrée à l'Everest.

Que reste-t-il aujourd'hui de ce jeune montagnard à la chevelure blonde? Un documentaire, des livres, et même un film de fiction, "Tout là-haut", réalisé par Serge Hazanavicius et inspiré par le personnage de Marco Siffredi. Pour Antoine Chandellier il incarne cet imaginaire d'une "jeunesse qui n'a pas peur d'aller au bout de ses rêves quitte à se brûler les ailes". Des jeunes continuent d'ailleurs de s'en inspirer - "ça redonne du baume au cœur" confie Bertrand Delapierre. "On parle d'étoile filante, mais il y a de ça, souligne Jean-Marc Porte. Une lumière brève - en tout cas à l'échelle d'une vie humaine - mais tellement intense..."

