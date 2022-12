Il y a 35 ans, Ray Charles enflammait la salle polyvalente de Laval

"Ray Charles, le 27 juin 1987. Une date qui est restée gravée à tout jamais." Claude Renon a toujours des étoiles dans les yeux quand il repense à ce moment de sa carrière. En 1987, son groupe de jazz manouche Chorda n'a que deux ans et le comité d'animation de la ville de Laval lui demande s'il peut jouer juste avant la légende de la soul Ray Charles à la salle polyvalente.

Le contrebassiste se souvient d'un concert millimétré. "C'était calé au quart de poil." À 21h15, le régisseur du pianiste américain fait signe, il faut s'arrêter. "Et là, les musiciens arrivent après notre première partie, raconte Claude Renon, ça s'était très bien passé. On a joué devant 4 500-5 000 spectateurs. Et paf, le big band, le show à l'américaine, les mecs debout.

Nous, on sort de scène. Et là, il y a Ray Charles, assis sur une chaise qui attend patiemment, à qui on a l'occasion d'aller serrer la main. Il nous a félicité. Et moi je ne me suis pas lavé les mains depuis. C'était vraiment un moment magique."

Le concert est court mais mémorable : "Ray Charles, c'est un Dieu sur scène. Le mec prend une place, c'est fabuleux et puis ce swing, cette voix, on connaissait tout quoi."

Seul regret pour Claude Renon, ne pas avoir d'enregistrement du show et pas beaucoup de photos. Mais tous les souvenirs sont gravés dans la tête du musicien.