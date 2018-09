Le 23 septembre 1968, Jacques Brel enregistrait "Vesoul ", l'une de ses chansons emblématiques. Depuis, "T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul" est presque devenu une expression courante de la langue française et a fait connaitre le nom de la capitale de la Haute-Saône partout dans le monde.

Vesoul, France

C'était il y a 50 ans, le 23 septembre 1968, Jacques Brel enregistrait dans un studio parisien l'une de ses chansons les plus fameuses: "Vesoul" soutenu par l'accordéon de Marcel Azzola. Pourquoi Vesoul et pas Cambrai ou Mâcon? L'histoire remonte à quelques années plus tôt, en 1961, lorsque Jacques Brel fait une halte à la Bonne Auberge, un hôtel-restaurant vésulien tenu par les parents de Danièle Déroulède-Kielwasser.

J'écrirai une chanson sur Vesoul"

Elle se souvient de cet épisode comme si c'était hier: "Il s'est arrêté pour déjeuner, mes parents ont beaucoup parlé avec lui, j'étais là, j'avais 18 ou 19 ans. C'était quelqu'un de convivial" se rappelle Danièle, "il aimait beaucoup le contact, il est resté longtemps après le déjeuner, et en partant il a dit: je me rappellerai de vous et j'écrirais une chanson sur Vesoul."

La promesse sera tenue, mais bien plus tard. En 1967, le chanteur tombe en panne à Vesoul, il confie sa voiture à un garagiste local, et passe la nuit à l'Hôtel du Nord. Et c'est là qu'il se serait souvenu de la promesse faite six ans plus tôt. Quelques mois plus tard, la chanson est enregistrée, c'est le deuxième titre de la face A de "J"arrive", le 10e album 33 tours du grand Jacques.

Brel ne l'interprètera jamais sur scène, car il a cessé de se produire en public dès 1967. Mais "Vesoul" est un succès mondial , la chanson a été reprise et enregistrée plus de 150 fois, dans une quinzaine de langues. Et le titre contribue à faire connaître le nom de la préfecture de la Haute Saône partout dans le monde.

Jacques Brel n'a jamais donné de récital à Vesoul, mais son buste en bronze trône dans le hall du théâtre Edwige Feuillère, un collège et une place dans le quartier du Montmarin portent son nom, et depuis 2000 le festival Jacques Brel met en avant chaque automne de jeunes talents de la chanson française.