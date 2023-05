Il y a 70 ans, la première ascension de l'Everest

Pour beaucoup d'alpinistes, l'Everest est un absolu. Facile à comprendre : il n'y a rien de plus haut ! Dès 1922, des grimpeurs ont donc décidé d'aller explorer cette pyramide gigantesque. Les Britanniques ont organisé une dizaine d'expéditions jusqu'à la bonne, en 1953. Dès 1924, Edward Norton atteignait, seul et sans oxygène, l'altitude stratosphérique pour l'époque de 8 570 mètres. Epuisé et pataugeant dans une neige profonde, Norton fit demi-tour. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Mallory et Irvine de tenter leur chance. On les a aperçu très haut sur la montagne avant qu'un nuage de les enveloppe. On ne les as plus jamais revus vivants, et on ignore encore aujourd'hui jusqu'où ils ont pu aller. Au sommet ? Peu probable mais tout est possible - et les histoires de montagne montrent parfois que la réalité peut dépasser l'imagination. Mais une réussite, en alpinisme, c'est d'abord quand les grimpeurs reviennent pour raconter leur aventure. Et c'est donc incontestablement à la cordée Hillary-Tenzing que revient la couronne.

ⓘ Publicité

15 minutes à contempler le monde à leurs pieds

Le 29 mai 1953, à 11h30 du matin, il se tenaient debout sur le sommet de l'Everest, à 8 848 mètres d'altitude. Ils resteront là-haut 15 minutes ; 15 minutes à contempler le monde, à ses pieds. Puis ils sont redescendus, souriants. "Aujourd'hui, les gens qui escaladent l'Everest le font par les deux voies principales, l'arête Sud ou l'arête Nord, et vous trouvez des vidéos qui montrent à quoi ça ressemble. On sait tout sur cette ascension, on connait les passages difficiles, fait remarquer Peter Hillary, le fils de Sir Edmund (disparu en 2008). Mais en 1953, [mon père et Tenzing Norgay] sont arrivés au pied de ce qu'on appelle maintenant 'le Ressaut Hillary'. C'est une tour presque verticale de 15 mètres de haut composée de rocher et de glace. Et bien sûr, ils ne savaient pas s'ils pourraient l'escalader ou pas ! C'était un vrai challenge! On ne peut qu'être extrêmement impressionné." Ces deux-là ont incontestablement repoussé les limites du possible.

À écouter Les premiers aventuriers de l'Everest

"C'est la belle histoire" résume l'écrivain et journaliste Jean-Michel Asselin, fin connaisseur de l'Himalaya et auteur du livre Une histoire de l'Everest paru ce printemps. "C'est drôle parce que c'est un Sherpa, qui n'est pas que Sherpa, il Indien (il vit à Darjeeling), et puis un Anglais qui n'est pas vraiment anglais, qui est néo-zélandais, donc c’est une espèce de clin d’œil de l’Histoire (...). Symboliquement, c'était bien que ce soient eux." Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont toujours brillé par leur modestie. "De cet Everest ils vont faire des choses fabuleuses, souligne Jean-Michel Asselin. Hillary va devenir un véritable soutien pour le Népal : il va créer des écoles, il va installer un aéroport, des hôpitaux. Il va rendre au Népal ce que l'Everest lui a donné et ça c’est formidable, tout comme Tenzing." L'Himalaya Trust, la fondation créée par l'apiculteur néo-zélandais, va en effet financer la construction de 43 écoles et hôpitaux dans l'un des pays les plus pauvres du monde, rappelle Peter Hillary.

À ÉCOUTER

Le nouvel épisode de "La Folie des Hauteurs", consacré aux premiers aventuriers de l'Everest , est à retrouver sur le site de France Bleu et sur l'appli Radio France. Le podcast nous emmène dans les pas des pionniers en compagnie de trois guides exceptionnels : le Népalais Tendi Sherpa (15 fois le sommet !), le Français Jean-Michel Asselin (5 expéditions) et le Néo-Zélandais Peter Hillary (2 ascensions du Toit du monde). L'Everest est d'ailleurs au cœur des différents récits de la saison 3. "La Folie des Hauteurs" est un podcast original de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag .

À LIRE

Jean-Michel Asselin, que vous retrouvez tous les week-ends dans l'émission "Passion Montagne" sur France Bleu, a écrit Une histoire de l'Everest. Le livre est paru au printemps 2023 aux éditions Glénat. Jean-Michel Asselin y raconte un siècle d'aventures sur les pentes de la plus haute montagne du monde. Un récit passionnant !