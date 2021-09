Il y a 77 ans, Poitiers était libérée

Il y a 77 ans, les nazis ont quitté Poitiers. La ville commémore sa libération ce dimanche. Techniquement, Poitiers n'a pas été libérée par une armée, mais les nazis ont décroché hors de la ville après un accord avec les maquis du département. "Il n'y a pas eu de fait d'armes", raconte Jean-Jacques Guérin, le président de Vienne, résistance, internement, déportation (Vrid) une association de mémoire et de recherche historique sur la Seconde Guerre mondiale. "Les résistants sont entrés dans la ville de Poitiers que les troupes allemandes avaient quitté. Les maquisards sont arrivés le 5 septembre au matin. C'est le groupe Noël qui est rentré le premier. Ils arrivaient de Saint-Sauvant, ils étaient partis à l'aube de la place de la mairie de Saint-Sauvant", continue-t-il. Les maquisards sont ensuite arrivés par l'actuelle rue de la Tranchée et ont foncé vers la préfecture pour installer le pouvoir gaulliste et emprisonner le préfet nommé par le gouvernement de Vichy.

Le drapeau français sur la traction avant qui est entrée la première est celui qui sera en premier dans la commémoration ce dimanche. Elle commence à 9h15 au parc de Blossac.

Une passation de pouvoir compliquée

Cette libération "sans combat" cache des semaines de bataille durant l'été, et notamment le bombardement de la gare en juin. La prise en main du pouvoir par les résistants qui n'a pas apporté tout de suite la paix. "S'établit tout de suite la chienlit", explique l'historien Jean Calmon. "Dans la cours de la préfecture, on repère une belle blonde. On dit : "c'est une milicienne". On la sort du bureau. On la traîne dans la ville, on la bat et puis on se met à couper ses cheveux. Ça a très vite dévié", assure-t-il, citant le témoignage d'un habitant de Ligugé étant venu voir la libération de la commune. Le pouvoir vichyste s'est effondré sans que celui gaulliste ait tout de suite assez de poids. Il y a donc eu une soixantaine d'exécutions sommaires, un tribunal militaire et une cour martiale pendant un mois avant la création d'une cour de justice en octobre 1944 affirme l'historien.