Calvi, France

Il est aux alentours d'une heure du matin au large de Calvi, quand le matelot de veille semble apercevoir un sous-marin. L'alerte est donnée mais il est trop tard. Le bateau à vapeur est frappé à l'arrière par une torpille. Le commandant Giorgi, originaire de Tominu, meurt sur le coup après la chute d'un mat. En quelques minutes, le navire sombre.

Les survivants s'organisent comme ils peuvent, et passent la nuit sur sept radeaux. Ils sont repérés par deux hydravions aux alentours de 10h du matin. L'un de leur prête secours tandis que l'autre va chercher du renfort. C'est une vedette qui vient ensuite les prendre en charge.

Le Balkan transportait 300 soldats permissionnaires, 32 membres d'équipages, et un peu plus 150 civils, parmi lesquels des femmes et des enfants. Pour ne pas que cet épisode tombe dans l'oubli un siècle après, François Guerrini le petit-fils d'un survivant a décidé de lancer une page Facebook "Naufrage du Balkan", afin de collecter des témoignages et des documents datant de cette époque.

Une messe et une procession auront lieu à Calvi, le 26 août, en hommage aux victimes du Balkan.