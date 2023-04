"Il y a des réfugiés heureux" : un livre rassemble des témoignages de Syriens accueillis en Dordogne

"Ça peut paraître surprenant ce le dire. Mais oui, il y a des réfugiés heureux", affirme Nicolas Delecourt. L'écrivain était l'invité de France Bleu Périgord ce mercredi matin pour parler de son nouveau livre Oui, il y a des réfugiés heureux en France, qui paraîtra le 12 avril prochain. L'ouvrage, co-écrit avec un réfugié, rassemble plusieurs témoignages de Syriens qui ont fui leur pays et qui ont été accueillis en France, et notamment en Dordogne.

ⓘ Publicité

Co-écrit avec un Syrien

L'ouvrage a été co-écrit avec Maher Akhtar, un Syrien arrivé en France en 2008 pour faire un doctorat en philosophie. En 2011, alors que le printemps arabe gagne le pays, il se réfugie en France, passe par Périgueux et par Bordeaux. Maher Akhtar et Nicolas Delecourt se sont rencontrés un peu hasard, avant de décider d'écrire un livre ensemble.

"Les réfugiés ont du quitter leur pays parce qu'ils craignent pour leur vie. Ils viennent en France, c'est dur, mais ils sont plus heureux ici que s'ils étaient restés dans leur pays", explique Nicolas Delecourt.

En dix ans, certains sont passés par la Dordogne, à Périgueux, ou à La Coquille... C'est comme ça que les deux auteurs racontent le parcours d'une famille installée à Jumilhac-le-Grand. "Elle s'est intégrée, on leur a proposé un logement, la ville s'est mobilisée autour d'eux. Ils travaillent, ils ont des enfants", raconte Nicolas Delecourt. Il y a aussi l'histoire de cet homme qui a créé des magasins et qui vend des produits syriens sur les marchés, ou encore cette syrienne qui avait fait des études de pharmacie et qui est arrivée en France en plein Covid. Elle a travaillé comme pharmacienne à l'hôpital avant d'obtenir la nationalité française.

La barrière de langue

"Il y a quelque chose d'intéressant : tout le monde se dit que pour les réfugiés c'est dur, que c'est horrible, mais il a un discours optimiste. Ils peuvent s'intégrer, ils le veulent et la France se permet", ajoute Nicolas Delecourt. Au fil de ces rencontres, il a croisé des réfugiés qui n'ont pas forcément voulu s'installer en France, mais qui ont petit à petit réussi à s'intégrer.

"La France est indéniablement un pays qui accueille les personnes", ajoute l'auteur. Même s'il reconnait qu'il y a encore quelques points à améliorer : "leur difficulté, c'est la maîtrise du français. Il n'y a pas vraiment de structure qui leur permet d'apprendre le français et rapidement la barrière de la langue devient compliquée."