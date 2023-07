"Il y a des requins ?" : pour la première fois, les baigneurs autorisés à nager dans le plan d'eau de Metz

Léon et Gabriella dévalent la petite pente sablonneuse qui mène vers le plan d'eau de Metz. "Oh comme c'est tiède, c'est trop bien", crie la jeune fille. "Viens Léon, c'est bon on peut nager !" Comme ces deux petits baigneurs de six ans, de nombreux Mosellans ont profité de l'ouverture de Metz plage , vendredi 14 juillet, pour nager dans le plan d'eau au bord de l'A31, qui n'avait jamais été autorisé à la baignade . Autour de cette plage de sable fin, c'est un petit village de vacances qui a commencé à s'animer, avec des jets d'eau, des terrains de volley, une piscine, des jeux de plein air...

"Il n'y a pas de requins, au moins ?", demande une jeune fille à sa mère, presque innocemment, avant de toucher l'eau du bout des pieds. Évidemment, les squales ne sont pas encore arrivés en Moselle, mais c'est bien ce côté sauvage qui plait aux premiers baigneurs. "C'est la nature, on n'est pas enfermés dans une piscine", explique Céline. "C'est vraiment magnifique, c'est génial pour une première fois", s'extasie une Mosellane en plein bronzage. "En plus, tout est gratuit !"

Metz plage © Radio France - Bastien Munch

La qualité de l'eau, "ça me fait un peu peur"

Ce plan d'eau rappelle des souvenirs à certains qui ont passé leur jeunesse à Metz. "J'étais au lycée Cormontaigne juste à côté, donc oui quand on séchait les cours, on venait ici", raconte Manu*. "Mais on n'a jamais pu se baigner !" "Moi aussi, j'y ai passé de nombreuses heures étant jeune"*, explique Gaëtan, qui vit désormais à Arras, dans le Pas-de-Calais. "Et en été, on était souvent tentés de faire un petit plongeon !"

Metz plage © Radio France - Bastien Munch

"Léon, tu ne passes pas sous la ligne, c'est pour bloquer le passage", crie Sophie à son fils. "Je trouve ça bien d'avoir un lieu de baignade naturelle, mais je sais que personnellement je suis un peu inquiète de la qualité de l'eau", avoue la maman. "On a lu des trucs un peu partout, a priori il y aurait des sédiments dans le fond qui remonteraient quand les gamins bougent. Ça me fait un peu peur !" Mais Céline a une solution : "Il faut voir ce que ça donne, si des gens tombent malade après s'être baignés", sourit-elle.

Metz plage © Radio France - Bastien Munch

Mais un quart d'heure plus tard, la voilà les pieds dans l'eau ! "J'avoue, j'ai craqué", rigole-t-elle. "Il fait trop chaud et franchement, ça donne trop envie !" La baignade sera autorisée dans le plan d'eau jusqu'au 15 août, date de fermeture de Metz plage.

La traditionnelle piscine est toujours en place, au bord du plan d'eau. © Radio France - Bastien Munch

Des terrains de volley ou de rugby peuvent aussi être utilisés. © Radio France - Bastien Munch

Un parcours gonflable a aussi été installé sur le plan d'eau. © Radio France - Bastien Munch