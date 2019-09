Il y a des solutions pour bénéficiez de tarifs avantageux pour visiter les châteaux et beaux endroits en Touraine

PASS Châteaux de la Loire et billetterie à tarifs réduits

Pour organiser à l’avance vos visites et bénéficier de réductions tarifaires et visitez les châteaux et beaux endroits de notre régions, plusieurs formules sont à votre disposition, proposées notamment par les offices de tourisme de Touraine.

Vous trouverez ci-dessous la liste des PASS châteaux de la Loire ou des billetteries à prix réduits.

1/ Billetterie de l’Office de Tourisme Tours – Val de Loire :www.tours-tourisme.fr/boutique/billetterie.html

2/ Billetterie de l’Office de Tourisme du Val d’Amboise :www.amboise-valdeloire.com/reserver/billetterie-en-ligne

3/ Billetterie de l’Office de Tourisme Touraine Nature :www.tourainenature.com/pass-chateaux-de-la-loire-et-activites-de-loisirs

4/ Billetterie de l’Office de Tourisme d’Azay-Chinon Val de Loire :www.azay-chinon-valdeloire.com/chinon/principal/infos-pratiques/billetterie-tarif-reduits

5/ Billetterie de l’Office de Tourisme Montlouis-sur-Loire :www.tourisme-montlouis-loire.fr/preparer-son-sejour/billetterie-a-tarifs-reduits

6/ Billetterie en ligne Tickets-Châteaux :tickets-chateaux.com

7/ Le Pass Privilège du Conseil départemental de Touraine, à retirer à l’accueil des 7 monuments partenaires :