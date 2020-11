Il y a dix ans, le "repas gastronomique des Français" entrait au patrimoine immatériel de l'humanité

C'était une première à l'époque. Le 16 novembre 2010, il y a dix ans, le "repas gastronomique des Français" était la première tradition culinaire à faire son entrée au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. "Il s'agit d'un repas festif dont les convives (...) pratiquent l'art du bien manger et du bien boire", voilà comment l'Unesco définit cette tradition française.

Au moins quatre plats

Si la définition de l'Unesco ne donne pas de recettes précises (elle parle d'un "un corpus de recettes qui ne cesse de s’enrichir"), elle expose des règles très précises quant à l'organisation de ce repas gastronomique. Déjà il se fait "avec de bons produits" dit l'Unesco, "de préférence locaux". Il est composé de quatre plats au moins : une entrée, un plat principal composé de viande ou de poisson avec des légumes, du fromage, et un dessert.

Il y a donc le "bien manger", mais l'Unesco mentionne aussi le "bien boire". L'organisation souligne l'importance des accords mets et vin et le fait que le repas commence toujours par un apéritif, et se termine toujours par un digestif (le tout bien sûr avec modération).

Au-delà de la nourriture, c'est l'art de la table à la française qui est mis à l'honneur depuis dix ans : "le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie", dit l'Unesco, qui mentionne aussi la décoration de la table ou encore la transmission des recettes entre les générations comme faisant parties intégrantes de cette tradition culinaire.