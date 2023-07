"Il y a plein d'activités différentes ! ", les jeunes profitent des colos dans les Vosges

Les vacances, ça rime avec les colos pour certains : dans les 3 centres PEP d'Alsace dans le Haut-Rhin, ça tourne à plein régime. Les enfants sont accueillis à Aubure, Stosswihr et Orbey, pour des activités plutôt sportives.

Activités plutôt sportives dans les Vosges

Au menu, il y a l'embarras du choix : accrobranche, VTT, BMX, baignade à Colmar-Plage, escalade. Toutes les activités de montagne sont encadrées par des éducateurs aguerris.

Il y a des enfants entre 9 et 16 ans, ils sont 82 en ce moment à Orbey au centre La Chaume, dans la vallée de Kaysersberg. Les colos qui séduisent un peu moins les adolescents.

L'escalade se fait à l'intérieur, à l'abri de la pluie © Radio France - Guillaume Chhum

"Les ados aiment être plus tranquilles, dormir plus longtemps. L'adolescent d'aujourd'hui a envie de liberté et de sommeil. Il ne veut pas pas rentrer dans une structure collective où il y a des heures,' tente d'expliquer Alain Gaud, le directeur du centre PEP de la Chaume.

Veillée du mercredi très attendue

Les activités plaisent à tout le monde, elles sont variées et adaptées à la météo. "On scrute le ciel et on s'adapte", détaille Patrice Flesch, l'encadrant des activités d'escalade.

"On fait des nouveaux sports, plein de choses. On a plein d'activités différentes. Il y a des veillées et mercredi soir on va faire griller des chamallows ! " s'enthousiasment les jeunes.

Ils sont encadrés par 9 animateurs BAFA, une dizaine d'éducateurs encadrent les activités de montagne. Il y a aussi 3 personnes pour l'encadrement .

Les jeunes qui quand ils finiront leur séjour reviendront avec plein de beaux souvenirs en tête !

