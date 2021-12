"Les métiers du cinéma sont tout à fait accessibles", assure Sylvain Parfait, directeur de Bulldog Audiovisuel

Cela fait maintenant 20 ans que l'association Bulldog a vu le jour, autour d'une bande d'étudiants en arts du spectacle. Mais ses activités se sont ensuite élargies, explique son directeur Sylvain Parfait : "Aujourd'hui c'est devenu petit a petit une association qui est spécialisée dans le droit a l'image, et surtout dans la valorisation des métiers de cinéma, et plus précisément tout ces petits métiers qu'on ignore et qui sont essentiels pour construire un film".

La filière cinéma est particulièrement forte dans les Hauts-de-France : "La région accueillait déjà pas mal de tournages mais depuis qu'elle s'est étendue, et est devenu les Hauts-de-France, elle s'est donné _les moyens d'être vraiment une terre de tournages_. On a donc surfé un peu là-dessus pour créer des vocations, donner envie. Et pour ce faire on a inventé tout un tas d'actions. pour permettre aux gens de savoir déjà quels métiers existent, et comment on peut devenir ingénieur son, doubleur, maquilleur effets spéciaux, scénariste, etc..."

Des métiers variés et accessibles

A 15 jours de l'ouverture de la plateforme Parcoursup, les élèves de terminales s'interrogent sur leur avenir. Sylvain Parfait les invite à s'intéresser aux métiers du cinéma : "Ce sont des vrais métiers, il y a des vrais études. Alors c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte lorsqu'on est au collège et au lycée, que _ce sont des métiers qui sont parfaitement accessibles_. Alors on ne devient pas bien sûr chef opérateur ou réalisateur du jour au lendemain, ça demande bien sûr de faire les études adéquates".

D'autant que dans la région, les filières sont présentes pour se former : "On ne peut pas apprendre tous les métiers ici dans la région, et d'ailleurs c'est intéressant d'aller voir ailleurs comment ça se passe pour recueillir du savoir-faire. Mais _il existe aussi des possibilités dans la région_. C'est pour ça qu'on essaye de créer des ateliers de tournage, pour impliquer les gens aux différents postes. Qu'ils ne soient pas que spectateurs et que vraiment par la pratique, ils voient ce que c'est. Et ensuite si ça leur plait on les oriente vers des écoles, ou dans un premier temps vers d'autres ateliers, d'autres événements qu'on organise et où il y a d'autres métiers à découvrir".

Une offre régionale riche, en particulier dans le Nord

Sans oublier bien sûr la production amateure, une très bonne porte d'entrée dans le métier : "Il faut savoir que dans la région on peut _à l'échelle associative produire des courts-métrages_, d'un jeune ou d'une jeune qui émerge. Notamment grâce à la Région et notamment Pictanovo, qui est l'instance qui chapeaute un peu tout ça dans la région".

La plupart des formations et des entreprises de production sont basées dans le Nord, autour de Lille en particulier. Mais la Picardie n'est pas totalement hors de course : "Alors en Picardie il y a un peu moins de choses que dans le Nord. _Sur Amiens il y a quand même la fac d'art_, alors plutôt sur des métiers d'analyse. On a aussi l'école Waide Somme qui forme en bac +3 et bac +5 qui destinent à des métiers de l'animation et du jeu vidéo. Ensuite ça dépend du métier que l'on veut faire".

Et quand bien même les intéressés ne trouveraient pas leur bonheur dans l'offre picarde, Sylvain Parfait les invite à s'éloigner un peu pour découvrir les métiers de l'audiovisuel : "Je sais que _sur Lille il y a quand même beaucoup de choses accessibles_, ce n'est pas très loin d'Amiens. Par exemple il y a Acte Académie qui vous apprend les techniques de maquillage effets spéciaux. C'est une de nos spécialités aussi, on fait des formations là-dessus. Et puis Picatnovo, donc, qui propose tout un tas de formations, qui vont de l'écriture de scénario à la maitrise de caméra, etc..."

Aller à la rencontre des professionnels

La diversité des métiers, que ce soit dans la production cinématographique ou vidéoludique permet à chacun de trouver sa place pour le directeur de Bulldog : "Les métiers du cinéma et du jeu vidéo sont parfaitement accessibles à toute personne qui veut aller au bout de ses rêves, passer de l'autre côté de l'écran. _Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir des professionnels_, qui parfois sont ouverts à prendre des stagiaires. Et puis à Lille, par exemple, il y a une plaine image avec des producteurs, des studios d'enregistrement. C'est là par exemple qu'on double les épisodes de la série South Park. Il y a beaucoup de sociétés de production, comme Ankama".

De quoi permettre d'alimenter en retour la production cinématographique picarde : "Ce qui serait bien c'est de revenir après dans la région, parce qu'il y a vraiment plein de décors, de plus en plus de choses qui s'organisent et qui facilitent aussi les tournages. Sur Amiens, il y a un pôle d'accueil des tournages qui peut accueillir toutes les envies pour trouver des décors, des comédiens. Et puis à Pictanovo il y a une "base staff" aussi pour trouver des techniciens, des chefs de poste, des comédiens et des comédiennes pour faire marcher toute cette petite machine".