"Il y a un immense potentiel" : trois amis veulent lancer le premier gros festival de metal en Moselle

Tout juste revenus du Hellfest, l'un des plus gros festivals de metal en Europe , les trois amis ont encore des petits yeux. Le bracelet bleu du festival est aussi resté à leur poignet. "On est sur les rotules", lâche Loïc Redel, co-président de MozHell Production. Avec deux autres amis, tous originaires de Sarreguemines, il a lancé, en 2022, cette association pour tenter de monter le plus gros festival de rock et de metal dans la région, en juillet 2024. Les discussions avec les élus avancent bien, mais il leur manque toujours un terrain.

Pour Loïc, c'était son sixième Hellfest. Le Mosellan est fan de metal depuis son adolescence. "Je suis tombé dedans à mes quatorze ans. J'avais plein de posters dans ma chambre, de Slipknot aux groupes français." Des stars que le co-président de l'association n'est pas prêt de voir en Moselle. "Il y a déjà quelques événements metal et rock dans la région, notamment grâce à Sarrebruck", explique-t-il. "Mais en festival pur, il faut aller dans les pays voisins."

Ne plus devoir traverser la France pour assister à un festival

"Dans la région, il y a un immense potentiel", assure David Lekic, secrétaire de l'association MozHell Production. "On est à la frontière de plusieurs pays, avec des populations qui se déplacent et qui aiment ça. Elles ont déjà cette culture metal, comme en Allemagne, avec plein d'événements organisés. Donc il se passe plein de choses de l'autre côté de la frontière mais encore rien en France !"

Les trois amis ont transformé une vieille remorque en "baravane" pour ravitailler les festivaliers. © Radio France - Bastien Munch

Avec ce futur MozHell Open Air, Jérémie Piquet, co-président de l'association, veut démocratiser le metal, tout en mettant en avant des groupes mosellans. "Avoir des groupes locaux chez nous, ça peut faire les ouvertures", affirme-t-il. "On veut aider les jeunes groupes avec ces scènes de grande envergure, ça leur fera plus de stress et de préparation mais ils deviendront meilleurs."

"C'est vraiment devenu Disneyland"

Les trois amis puisent beaucoup leur inspiration dans le Hellfest pour créer leur propre festival. "C'est un gros exemple sur tous les points", développe Loïc Redel. "Comme nous, c'est une association, donc ils sont obligés de réinvestir le bénéfice chaque année, souvent dans de la décoration pour fidéliser les festivaliers. En 16 ans, c'est vraiment devenu Disneyland."

C'est justement la décoration du festival de Clisson qui touche le Mosellan. "On la regarde beaucoup, parce que c'est fait par des artisans locaux. Or chez nous, il y a plein d'arts ou d'artistes qui ne sont pas du tout développés, et qui travaillent par exemple le métal, la sculpture métal, la pyrotechnie, etc. Après, le but, ce n'est pas de refaire un Hellfest 2, on va juste s'en inspirer."

Des idées reçues tenaces

Le projet se heurte parfois à l'image négative qui colle encore au metal et au hard-rock. "Ils comparent les rave-parties aux concerts de metal", déplore Jérémie Piquet. "Alors que ça n'a rien à voir ! Une rave-party, on amène de la sono, une platine et on joue sans autorisation particulière. Pendant un festival, l'organisation est totalement différente. On ramène des camions, des scènes, des instruments, des prestataires professionnels, des ingénieurs du son... Il y a parfois des amalgames entre le metal et les rave-parties qu'on voit à la télé."

Dernier exemple en date : le refus catégorique d'un élu de voir ce festival MozHell Open Air s'installer sur un site "imposant" trouvé par les organisateurs. "D'abord, on parlait avec un représentant du site, qui était très motivé pour dire oui ", raconte le co-président de MozHell Production. "Mais quand c'est arrivé aux oreilles de l'élu, il nous a adressé un refus catégorique en nous indiquant qu'on ne pouvait pas faire ça chez lui."

Une première date à l'automne

Les métalleux doivent donc encore trouver le terrain, d'une surface de 20.000 mètres carrés autour de Sarreguemines, pour organiser leur festival. Mais ils sont en mesure de confirmer à France Bleu Lorraine qu'une première date de concert, sorte de prologue, a été définie. Il se déroulera le 10 novembre prochain, avec quatre groupes sur scène dont Kamizol-K, qui s'est produit au Hellfest cette année. Et pour les prochaines têtes d'affiches, ils se prennent déjà à rêver des Pixies, voire d'Iron Maiden...

KAMIZOL-K - GET AWAY - HARDCORE WORLDWIDE (OFFICIAL 4K VERSION HCWW)

Tout l'été, l'association MozHell Production organise aussi des concerts pop et pop-rock sur l'esplanade du Casino, à Sarreguemines, avec l'événemnt baptisé Chill and Sun. "Ça nous permet de gagner en crédibilité", sourit Jérémie Piquet. Pour la première édition du MozHell Open Air, ils attendent entre 3.000 et 5.000 spectateurs.