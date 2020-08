Il y a un an, l'homme volant Franky Zapata traversait la Manche

"Quand je me suis retrouvé au milieu de la Manche, seul avec les oiseaux, c'était juste fou". Un an après son formidable exploit, les souvenirs de Franky Zapata sont intacts. Le 4 août 2019, le Marseillais réussissait, après une première tentative infructueuse, le défi qu'il s'était fixé : traverser la Manche juché sur son "flyboard", engin volant de la taille d'un skateboard, qu'il avait lui-même imaginé et construit. "Une aventure extraordinaire, en équipe", résume-t-il aujourd'hui.

"Je reviendrai dans la région", assure Franky Zapata © Maxppp - PHILIPPE LAURENSON

Dès son retour sur la terre ferme, l'inventeur avait prévenu : "la prochaine étape, c'est la voiture volante." Près de 365 jours plus tard, le projet est presque réalité. "Le prototype est terminé et la voiture vole en autonome, sans chauffeur", explique Franky Zapata. "Je vais monter à bord pour la tester fin septembre-mi-octobre", espère-t-il.

Rentrer dans l'histoire

Mais son plus grand projet, encore plus fou, est déjà lancé. Celui de parvenir à lancer d'ici quelques années de véritables "taxis volants". "C'est ce qui nous permettrait de rentrer dans l'histoire véritablement, car cela changerait vraiment les déplacements des gens d'une ville à l'autre plus rapidement qu'on ne le fait aujourd'hui", détaille Franky Zapata.

Quant au lieu de ces prochains exploits, il l'assure, "ça sera chez vous". "C'est sûr que l'on reviendra", explique-t-il le sourire dans la voix. Des années après Blériot et sa traversée de la Manche en avion, la Côte d'Opale s'est trouvée terre d'accueil d'un nouvel inventeur de génie. Mais pour Franky Zapata, "sky is not the limit", le ciel n'est pas la limite.