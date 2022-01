"Il y a urgence" : à Poitiers, le diagnostic de l'église Notre-Dame-la-Grande est bientôt fini

Cette église romane est connue pour sa façade sculptée et ses peintures murales peintes à l'intérieur. Sa construction a débuté au XIème siècle.

L'église Notre-Dame-la-Grande est passée à la loupe. Un diagnostic, commandité par la ville de Poitiers, est réalisé depuis janvier 2021. Après 14 mois d'analyses, il devrait être finalisé début février. "Il y a déjà eu des travaux réalisés, notamment en juillet 2021, pour sécuriser l'édifice", explique l'élue municipale en charge du patrimoine, Clémence Pourroy.

Mais il y a quand même "urgence" du côté de "la stabilisation de l'église" et pour protéger les peintures murales "exceptionnelles et uniques" à l'intérieur du bâtiment. "Notre souhait est d'agir au plus vite", souligne l'élue.

Depuis le début du diagnostic en janvier 2021, l'église a été fermée plusieurs fois pour de courts travaux. Des épisodes qui vont se répéter dans les années à venir. © Radio France - Solène Gardré

14 mois d'études et des premiers travaux

Si le diagnostic final (qui s'évalue à 214 000 euros) n'est pas encore fini, "des premiers rendus ont déjà été fait", explique Clémence Pourroy. Ce qui a notamment mis à jours "plusieurs fissures". Pas d'inquiétude pour les visiteurs cependant : "Des travaux ont été réalisés en juillet 2021 pour sécuriser l'édifice." Mais c'est la conservation globale du monument qui est maintenant au cœur de l'attention. "On vient de finir la consolidation des peintures de la crypte", note l'élue.

Selon le résultat de ce premier diagnostic, on pourrait repartir pour un à deux ans de surveillance supplémentaire. Mais il y aura quand même des travaux pendant cette période, comme par exemple la restauration des peintures. - Clémence Pourroy, élue municipale en charge du patrimoine, de l'archéologie et du tourisme

Des protections ont été installées sur les plafonds de l'église Notre-Dame-la-Grande. © Radio France - Solène Gardré

Il reste aussi à déterminer d'où viennent ces fissures. "On va faire une autre étude, pendant un an, pour déterminer si c'est parce que l'édifice bouge", explique Clémence Pourroy. Si l'édifice bouge, il faudra peut-être réaliser encore un autre diagnostic "pour étudier le terrain." Des analyses qui pourraient s'étendre sur un à deux ans de plus. "Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de travaux en attendant", précise l'élue, en citant notamment la restauration des peintures.