Il y aura bien des cinémas Kinépolis aux centres commerciaux Muse et Waves

La société Kinépolis a confirmé la construction de deux cinémas aux abords des centres commerciaux Muse et Waves. A Metz, le Klub, cinéma entièrement art et essai, fête lui son premier anniversaire. Et il affiche de beaux résultats, avec notamment 160.000 entrées en un an.

De gauche à droite Hacène Lekadir, Sandrine Gremillet et Dimitri Fayette, tous se félicitent des bons résultats du cinéma Le Klub, un an après son lancement

Elle était là pour parler de la belle première année du cinéma Le Klub à Metz, mais la responsable du groupe dans la région Est a dû apporter des précisions sur les projets futurs de Kinépolis à Metz et ses environs. Elle a confirmé la future construction de deux cinémas aux abords des centres commerciaux Muse à Metz, et Waves, au sud de la ville. En revanche, aucune date d'ouverture n'est annoncée. Selon la mairie, cela pourrait être avant 2021 en ce qui concerne celui de Muse.

Sandrine Gremillet (Directrice Kinépolis Région Est) confirme la construction de deux nouveaux cinémas Copier

Le cinéma construit à Muse comprendra entre 6 et 8 salles et sera grand public. Il diffusera donc des blockbusters ou des comédies familiales, contrairement au Klub, uniquement cinéma d'art et d'essai.

D'ailleurs, l'établissement géré par Kinépolis se porte bien, un an après son ouverture. 160.000 billets ont été vendus depuis le 30 août 2018, soit 10.000 de plus que ce qu'espérait le directeur du Klub, Dimitri Fayette.

Objectif dépassé pour le directeur du Klub à Metz, Dimitri Fayette Copier

La reprise du Palace avait suscité quelques inquiétudes, notamment sur le monopole exercé par la société Kinépolis à Metz, et sur la promesse d'avoir toujours accès à un cinéma d'art et d'essai au centre-ville. Des inquiétudes balayées rapidement selon Hacène Lekadir, l'adjoint à la mairie de Metz chargé de la culture.

"Inquiétudes balayées", selon Hacène Lekadir, adjoint à la mairie de Metz, chargé de la culture Copier

Le Klub devrait obtenir son classement en tant que cinéma d'art et d'essai au début de l'année 2020, ce qui lui permettra d'obtenir des subventions de la part du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'image animée. Par ailleurs, le cinéma a d'ores et déjà obtenu les labels "jeune public", "patrimoine" et "recherche-découverte".

Dans le top 3 des films ayant le plus de succès au Klub, on retrouve Bohemian Rhapsody (5.000 entrées et seul film non-classé art et essai), Parasite (4.500 entrées) et Green Book (3.000 entrées).