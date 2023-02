Comment se profilent ces vacances d’hiver dans les Pyrénées ? On a posé la question à Gianni Ragona, le directeur du syndicat mixte Haute-Garonne Montagne qui gère les stations du Mourtis, de Bourg d'Oueil et de Superbagnères.

D'abord, question que tout le monde se pose : y a-t-il de la neige dans les stations pyrénéennes en ce moment ?

Depuis la dernière chute de neige, on a des conditions extraordinaires : on est aidés par un temps exceptionnel. Toutes les conditions sont donc réunies pour accueillir nos touristes les quinze prochaines quinze prochains jours.

Il n’y a plus neigé depuis au moins dix jours et les températures ont été très douces : 12 à 15 degrés à Luchon. Pouvez-vous nous garantir qu'il y aura suffisamment de neige pour les skieurs jusqu'à la fin des vacances ?

On ne peut jamais garantir, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Mais aujourd'hui, on a des conditions qui nous permettent de vous dire qu’il y aura de la neige dans les Pyrénées dans les quinze prochains jours, oui.

Les réservations sont aussi rendez-vous ?

J'ai fait un petit peu le tour des commerçants sur Luchon et aujourd'hui, si vous allez regarder sur les plateformes de réservations, vous n'avez plus une place. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment à 100 % de nos capacités.

Est-ce que les Bordelais ou les Nantais, qui ont été en vacances avant nous, sont venus aussi en masse dans les Pyrénées ces deux dernières semaines ?

Oui, et nous avons eu des retours extrêmement positifs. Nous avons pu interroger un certain nombre de touristes pour avoir leurs retours. Et non seulement ils sont venus en masse, mais en plus, ils sont repartis avec la banane. Donc, ce sont vraiment des conditions exceptionnelles.

Avez-vous le sentiment que certains touristes ont des craintes et évitent les Pyrénées par peur du manque de neige ?

Non, nous ne le ressentons pas. C'est un discours qu'on entend depuis un certain temps. Il y a eu certain nombre de campagnes qu’on pourrait qualifier de dénigrement concernant la neige, la qualité de la neige. Donc, on a eu cette crainte. Mais aujourd'hui, les skieurs sont toujours là, ils ont toujours du plaisir à venir au ski. Et d'après une enquête nationale, le ski a une cote extrêmement importante : les gens sont super heureux de venir chez nous, ce qui nous fait plaisir.

L'interview complète de Gianni Ragona est à réécouter ici :

