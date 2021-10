Il y aura une deuxième édition du festival de musiques O'Tempo à Boigny-sur-Bionne, près d'Orléans

La première édition du festival O'Tempo, à Boigny-sur-Bionne dans la métropole orléanaise, avait été un succès, réunissant 5000 spectateurs sur trois jours en août 2021, et permettant au public de vibrer devant Hoshi, 47 TER ou encore Gaël Faye. Il y aura une deuxième édition en 2022, annoncent les organisateurs.

Gaël Faye lors de son passage à O'Tempo © Radio France - A. Denéchère

Ce sera sur le site de la Caillaudière, à Boigny-sur-Bionne, les 26, 27 et 28 août 2022. Ils promettent "un esprit guinguette et garden party chic encore plus poussée que cette année", précise VVMS PROD, association organisatrice, dans un communiqué ce vendredi.

Les organisateurs ont rencontré le maire de Boigny-sur-Bionne, Luc Milliat, le 7 octobre dernier, et ils sont tombés d'accord pour poursuivre l'aventure O'Tempo en 2022 et 2023. La programmation 2022 est donc en cours d'élaboration, et sera "du même acabit" que cette année ("pas un style musical en particulier, mais plusieurs, et des musiques qui attirent un public jeune et familial"), promet-on chez VVMS PROD.