Il y avait foule à Mayenne pour le 6e salon des miniatures agricoles

C'est sans doute l'une des éditions les plus réussies du salon des miniatures agricoles à Mayenne. 70 exposants étaient au rendez-vous dimanche pour mettre en scène leurs tracteurs et autres engins agricoles. Organisateur et lui-même collectionneur, Olivier Garanger avait le sourire.

Ils sont 70 exposants venus de toute la France et même de Belgique pour exposer leurs miniatures agricoles dans la salle polyvalente de Mayenne. Des allées remplies par la foule qui se presse pour admirer les miniatures, à l'échelle 1/32. Les engins agricoles ne sont pas positionnés n'importe comment. Olivier Garanger est l'organisateur de ce salon : "Le but est de mettre ça en situation. Si le tracteur laboure, on le met dans un champ. On veut faire une mise en scène pour expliquer, si le visiteur n'est pas du milieu agricole, de savoir à quoi sert l'outil. Ça peut être pédagogique pour les enfants."

Tous les engins agricoles sont mis en situation, comme ces moissonneuses-batteuses, pour expliquer au public quelle est leur utilité. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Cela fait plus de 20 ans qu'Olivier collectionne des miniatures. Fils de parents agriculteurs, il ne compte même plus les pièces qu'il possède car depuis 2 ans, il s'est doté d'une imprimante 3D pour fabriquer ses propres miniatures : "Je dessine les plans et la machine me les imprime une par une. Ça permet d'avoir des pièces que l'on ne trouve pas dans le commerce mais qui sont dans sur nos stands."

Sur les stands, aucune mise en scène ne se ressemble. Tous les exposants ont leur petite particularité. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Olivier Garanger a déjà prévu de nouvelles pièces pour la septième édition du salon, l'année prochaine.