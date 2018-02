Le Bessat, France

Le plaisir de la descente à l'état pur © Radio France - Yves Renaud

Raquettes, ski de piste initiation, le ski de fond bien sûr et aussi la luge, sur la piste réservée a cet effet hier il fallait slalomer entre les bolides

Une vraie après midi de sport d'hiver Copier

Et juste à cote des pistes, il y avait hier une trentaine de sportifs colorés qu on ne pouvait pas manquer.... course en peloton / descente à travers les sapins et exercices d'équilibre sur la neige.

Les athtlètes en pleine préparation hivernale © Radio France - Yves Renaud

La fédération française d'athlétisme et la comité Auvergne-Rhône-Alpes organisait hier à la Croix de Chaubouret, un stage de trail pour ses cadres. Le trail, vous savez ce sont ces courses en montagne comme le Saint-Jacques ou la Saintélyon, et dans une ambiance hivernale ça se prépare différemment. Sébastien Cornette formateur de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes.