Ile-aux-Moines : les organisateurs du festival Les Insulaires renoncent à l'édition 2021

Une fois de plus, les organisateurs du festival Les Insulaires, qui devait se tenir septembre prochain sur l'Île-aux-Moines, dans le Morbihan, renoncent à l'édition 2021. Et ce, pour les même raison que l'an passé : le coronavirus et le contexte sanitaire. Les organisateurs expliquent avoir "envisagé de nombreuses hypothèses, imaginé tout un tas de solutions. Mais au final, il a bien fallu s'y résoudre. Le report à 2022 nous semble être la seule décision raisonnable et responsable".

"Mécontenter tout le monde"

Créé en 2011 à l'île d'Yeu, "Les Insulaires sont devenus au fil des éditions un rendez-vous incontournable pour bon nombre d'îliens et d'amis des îles", soulignent les organisateurs dans un communiqué, qui expliquent l'incompatibilité du protocole sanitaire avec l'esprit de ce festival. "Imaginer une édition des Insulaires avec seulement quelques concerts assis, sans la possibilité de monter le village des îles, sans espaces de convivialité, sans repas de clôture le dimanche midi nous paraît tout simplement impossible. L'ADN du festival, ce sont d'abord les rencontres, les retrouvailles, les échanges."

Organiser cette 9e édition dans un tel contexte risquerait de "mécontenter tout le monde, à commencer par les habitants de l'île-aux- Moines qui attendent beaucoup de cette 9ème édition". Et les organisateurs expliquent aussi que l'association du Festival des Îles du Ponant "est une petite structure, sans salarié, qui n'a pas les reins financiers pour prendre le risque d'engager des dépenses sans être sûre de pouvoir les couvrir". Les organisateurs donnent donc rendez-vous aux festivaliers les 23, 24 et 26 septembre 2022.