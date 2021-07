Le premier Trophée Camp'IO Pétanque de l'île d'Oléron réunit ce jeudi à la fois les meilleurs joueurs des campings et six joueurs internationaux, dont plusieurs champions du monde. C'est à La Brée-les-Bains toute la journée.

Ile d'Oléron : campeurs et champions du monde ensemble au concours de pétanque

"Les champions avec les campeurs". Un championnat original mais bien de saison est organisé ce jeudi 15 juillet à La Brée-les-Bains : la finale du premier Trophée Camp'IO Pétanque, trophée de pétanque de camping de l'île d'Oléron.

Les meilleurs joueurs de pétanque ont été sélectionnés ces derniers jours parmi les clients de plusieurs campings de l'île. Ils participent à la finale ce jeudi. Avec une particularité : six véritables champions internationaux de pétanque se joindront aux six meilleures doublettes de campeurs dans l'après-midi pour la finale, pour former des triplettes de haut niveau.

Parmi eux, Philippe Quintais, 13 fois champion du monde, licencié pendant quatre ans au club Oléron Pétanque Élite, jusqu'à fin 2020 et son départ pour Langon. Les cinq autres champions présents sont

Philippe Suchaud, 13 titres de champion du monde lui aussi

Julien Lamour, champion du monde 2005

Damien Hureau, champion du monde 2004

Jean-Michel Puccinelli, vainqueur La Marseillaise en 2018 et 2020

Ludovic Montoro, vainqueur La Marseillaise en 2020.

Rendez-vous toute la journée à partir de 9 heures au boulodrôme des Boulassiers, à La Brée les Bains. Les champions animeront des ateliers, ouverts au public.