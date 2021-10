Ile-de-France : découvrez les 11 sites qui participent ce week-end à "Monument jeux d'enfant"

Pour la 23e édition de "Monument jeu d'enfant", le Centre des monuments nationaux invite les enfants et les parents à célébrer les monuments en famille, le samedi 23 et le dimanche 24 octobre. Des activités ludiques et pédagogiques seront proposées dans 11 monuments en Ile-de-France.

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021, vous allez pouvoir découvrir les monuments autrement. Le Centre des monuments nationaux organise la 23e édition de "Monument jeu d'enfant" ce week-end.

Onze monuments (52 en France) y participent en Ile-de-France. Ils proposent tous des activités ludiques et pédagogiques. Principal public visé : les familles qui ont des enfants de 5 à 12 ans.

Des jeux de pistes, enquêtes, ateliers d'arts plastiques, de musique, de danse, lectures de contes ou encore parcours multisensoriels sont prévus. Attention, il faudra porter le masque et s'inscrire.

Découvrez ce que proposent les 11 monuments qui participent en Ile-de-France

Basilique cathédrale de Saint-Denis

Vous pourrez devenir un archéologue le temps d'une visite. Vous pourrez découvrir les gisants des reines et rois de France et l’Histoire du monument par ses différentes campagnes de fouilles archéologiques. De la vie de Saint Denis à la découverte du sarcophage de la reine Aregonde, vous approcherez le métier d’archéologue, les différentes étapes du chantier de fouilles et du matériel archéologique (fragments de bois, de pierre, tessons de céramique...). On vous proposera aussi des ateliers. C'est gratuit pour le moins de 26 an. La réservation est obligatoire au 01 49 21 14 87 et sur sylvie.koch@monuments-nationaux.fr

Basilique Saint-Denis - Patrick Cadet

Chapelle expiatoire

Vous allez pouvoir découvrir l’histoire mystérieuse de la Chapelle expiatoire. La Chapelle expiatoire célèbre le souvenir de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle s’élève sur un ancien cimetière où avaient été inhumés sous la Révolution de nombreux guillotinés parmi lesquels Louis XVI et Marie-Antoinette. Entre énigmes, enquête, observation et jeu de piste, petits et grands sont invités, au cours d’une animation inspirée des jeux de plateau, à découvrir l’histoire, l’architecture et les personnages célèbres de ce monument. Gratuit pour les enfants. Informations / réservations : 01 42 65 35 80 ou chapelle.expiatoire@monuments-nationaux.fr

Château de Champs-sur-Marne

Vous allez partir à la découverte du trésor perdu des Duchêne. Aidés d’un plan du parc et d’un sac d’aventurier, en famille ou entre amis retrouvez le trésor perdu des Duchêne. Au bout de ce périple, une récompense attend petits et grands. Gratuit pour les moins de 26 ans. Réservation et billetterie uniquement sur le site internet du château. Il faut prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo. Renseignements au 01 64 62 74 42.

Château de Champs-sur-Marne - Laure Maitre

Conciergerie et Sainte-Chapelle de Paris

Visite de la Sainte-Chapelle le matin à 10h00 et 11h30 Ateliers et spectacle de cirque dans la Conciergerie l'après-midi de 14h00 à 17h00. Voyagez dans l’univers poétique et sensoriel de l’artiste ghanéen El Anatsui, entourés des éléments de la nature (eau, pierre, métal). Un ensemble d’ateliers inspirés de cette installation sera proposé aux enfants pour explorer la Conciergerie. L’après-midi se clôturera par Lichen, un spectacle de cirque aérien en suspension dans le temps et dans l’exposition, pour toute la famille. Gratuit pour les moins de 26 ans. Renseignements au 01 53 40 60 94 ou ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr.

Hôtel de la Marine

L’Hôtel de la Marine invite les familles à partir à la découverte de son histoire à travers une visite sonore immersive. Au programme, une déambulation dans le monument accompagnée du Confident, un casque connecté qui révélera tous les secrets du lieu. Deux parcours de visite accessibles dès 6 ans sont possibles : le Grand tour ou le parcours Salons et loggia. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans.

Hôtel de la Marine - Didier Plowy

Un véritable jeu de piste sonore et visuel vous fait mener l’enquête sur l’incroyable disparition des joyaux de la Couronne. En fin de parcours, rejouez le destin des marins qui ont fait l’histoire et la renommée de la Marine française grâce à la Table des marins. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. Informations pratiques : Réservation d’un créneau de visite obligatoire en ligne (places limitées) sur www.lecmn.fr/hdm.

Château de Maisons à Maisons-Laffitte

Des fables et des masques avec Jean de La Fontaine : le château de Maisons-Laffitte fêtera le 400e anniversaire du célèbre fabuliste, Jean de La Fontaine. Les enfants pourront faire revivre les personnages les plus célèbres des fables de la Fontaine. Masqués, ils interpréteront leur animal favori dans les espaces du château tels que la grande salle de bals où y furent célébrés au XVIIe siècle, de grands divertissements en présence du roi. Confection de masques et improvisation de mimes. Gratuit pour les moins de 26 ans. Sur réservations : ticket.monuments-nationaux.fr.

Maison des Jardies

Disparition mystérieuse aux Jardies : la Maison des Jardies, ancienne propriété de l’écrivain Honoré de Balzac, fut également la dernière demeure de Léon Gambetta, Père fondateur de la IIIe République. En 1920, pour fêter le cinquantième anniversaire de la République, le gouvernement décide de transférer le cœur de Gambetta, conservé depuis 1891 dans le monument des Jardies, au Panthéon. À quelques heures de cette cérémonie grandiose, on s’aperçoit que la précieuse relique a disparu. Il faut la retrouver. Vous pourrez accompagner en famille l’enquêteur dans toutes les pièces de la maison à la recherche des indices qui vous permettront de résoudre l’énigme. Parcours jeu familial à partir de 8 ans. Gratuit pour les moins de 26 ans. Renseignements et réservations obligatoires au 01 45 34 61 22 ou maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr

Maison des Jardies - Colombe Clier

Panthéon

L’architecture du Panthéon : jeux de pistes et ateliers de construction collectifs attendent les familles et enfants curieux de découvrir le Panthéon et l’Architecture. Livret-jeu "Parcours Archi’". Observez les détails de la "nef" pour répondre aux questions proposées dans le parcours de ce livret-jeu accessible dès 7 ans. Atelier collectif « Panthéon en kit » Avec le « Parcours Archi’ » en poche, participez à l’atelier de construction « Panthéon en kit ». Gratuit pour les moins de 26 ans et droit d’entrée pour les accompagnants. Renseignements au 01 44 32 18 05. Réservation et billetterie en ligne obligatoire. https://www\.paris\-pantheon\.fr

Villa Savoye à Poissy

Atelier-photo : galerie de glace à la Villa Savoye. Les enfants sont invités à découvrir et observer l’exposition de l’artiste plasticien, Philippe Biancotto "Ready-Melts". Des objets de glace photographiés par l’artiste se métamorphosent au gré d’une mise en scène éphémère qui raconte leur fragilité. Par petits groupes de deux ou trois, ils inventent à leur tour un scénario qui racontera une image de leur choix. Chaque enfant repartira avec un exemplaire imprimé de sa création. Gratuit pour les moins de 26 ans et droit d’entrée pour les accompagnants. Sur réservation : ticket.monuments-nationaux.fr

Villa Savoye - Jean-Christophe Ballot

Domaine national de Saint-Cloud

Trois grands personnages de l’histoire du domaine de Saint-Cloud se retrouvent sur la terrasse de l’ancien château. Ils vous raconteront leurs souvenirs au détour d’une promenade théâtralisée. Vous repartirez avec votre personnage historique que vous aurez fabriqué au cours d’un atelier ludique. Gratuit pour les moins de 26 ans. Informations et réservation obligatoire au 01 41 12 02 95 ou ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr

Château de Vincennes

Au Château de Vincennes, le public est invité à une véritable immersion dans le passé. Que mangeait-on ? Comment dansait-on ? Comment éduquait-on les enfants ? À travers différents ateliers et parcours contés, plongez-vous dans la vie quotidienne médiévale. Gratuit pour les moins de 26 ans. Sur réservation à tickets.monuments-nationaux.fr. Renseignements au 01 43 28 15 48. https://www\.chateau\-de\-vincennes\.fr