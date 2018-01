Les quinze premières boîtes à livres de la Région Ile-de-France ont été installées aux abords et à l'intérieur des gares franciliennes depuis la mi-janvier 2018. Le projet est mené avec la bibliothèque ou la médiathèque de proximité. D'ici 2021, 200 gares auront une boîte à livres.

Paris, Île-de-France, France

Le Conseil régional veut développer la présence du livre et la lecture dans notre région. En mars 2017, il a décidé d'installer des boîtes à livres à proximité et à l'intérieur des gares pour attirer un nouveau public. Ces boîtes à livres sont expérimentées dans 15 gares franciliennes. L'installation a commencé à la mi-janvier 2018. La dernière des 15 gares, celle d'Osny (Val-d'Oise) qui devait recevoir sa boîte à livres vendredi dernier, n'a pas pu être équipée. La gare avait été fermée à cause des crues mais ce n'est que partie remise.

Un premier fond de roulement de 200 livres

Trois artistes-designers franciliens ont été choisis pour concevoir des boîtes à livres ergonomiques et esthétiques. Arthur Hoffner s'inspire de caisses de voyage empilées, Jean-François Leroy a créé une boîte transparente de forme cubique, et Lamarche-Ovize a conçu un modèle "artichaut" stylisé en bois. Le fonctionnement des boîtes à livres est basé sur un partenariat avec la bibliothèque ou la médiathèque de proximité. Dans un premier temps, un fond de lancement de 200 livres fournis par les bibliothèques et les médiathèques des communes, est destiné à chaque boîte.

Boîte à livres à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). - Stéphane Lagoutte/MYOP/Région Île-de-France

Les utilisateurs feront vivre les boîtes à livres

Les Franciliens devraient s’approprier ces boîtes à livres. Peu à peu, ce sont les utilisateurs qui feront circuler les livres en les empruntant, en les restituant voire, s'ils le souhaitent, en alimentant les boîtes des ouvrages qu'ils désirent partager.

La Région aimerait que ces boîtes à livres fédèrent les gens autour d'elles et les amènent à créer des animations ou des lieux d'information près de ces boîtes. Elle espère qu'elles provoqueront la création d'une communauté autour du livre et de la lecture publique.

Si le bilan est positif, 200 gares devraient être équipées de boîtes à livres d'ici la fin de la mandature de Valérie Pécresse en 2021.

Les gares qui accueilleront une boîte à livres

En Seine-et-Marne (77) :

- Gare de Fontainebleau-Avon

- Gare de Meaux

- Gare de Sainte-Colombe-Septveilles

Dans les Yvelines (78) :

- Gare de Bonnières

- Gare du Perray

- Gare de Versailles-Chantiers

Dans le Val d'Oise (95) :

Gare de Cergy-Saint-Christophe

- Gare d'Osny

- Gare de Sannois

En Essonne (91) :

- Gare d'Arpajon

- Gare de Dourdan

- Gare d'Étampes

- Gare de Massy

En Seine-Saint-Denis (93) :

- Gare d'Aulnay-sous-Bois

Dans le Val-de-Marne (94) :