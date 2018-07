Un nouveau forfait touristique, le Paris Région Pass, qui associe un passe Navigo et des activités de loisirs sera lancé en septembre 2018. La présidente de la Région Ile-de-France l'a annoncé lundi.

Paris, Île-de-France, France

Un nouveau forfait qui associe des activités touristiques et les transports va être proposé en septembre 2018 aux visiteurs de la région parisienne, a annoncé lundi la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse.

Ce forfait a pour nom le "Paris Region Pass". Il se présente sous la forme d'une carte de crédit. Il donnera aux touristes français et étrangers l'accès à des activités culturelles, en plus d'un forfait Navigo qui sera valable sur les lignes de métro, de bus et de train.

Il sera mis en service à l'occasion de la Ryder Cup, un tournoi international de golf.

Trois offres, de 69 à 189 euros, seront proposées. Elles peuvent comprendre ou non une croisière sur la Seine, une excursion en bus touristique, et l'accès à 60 musées de la région.

Il y avait déjà un Paris Région Pass mais sous forme de bracelet. Le Comité régional du tourisme et la Région Île-de-France l'avait lancé le 17 juillet. Ce bracelet dématérialisé, vendu 50 euros, donne accès à trois activités : une croisière sur la Seine, un tour en bus panoramique, une visite de l'Arc de Triomphe.

Valérie Pécresse a aussi mis en avant lundi le site visitparisregion.com. Il permettra de réserver et d'acheter des activités culturelles sur "toutes les destinations d'Ile-de-France et pas seulement la Tour Eiffel et Disneyland", a précisé la présidente de la Région.

Elle a souligné que ces initiatives visaient en particulier "la classe moyenne chinoise qui se déplace maintenant énormément" et qui apprécie les options de paiement sans argent liquide.