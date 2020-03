Ile de Ré : des concerts virtuels pour lutter contre l'isolement pendant le confinement

Charlilou, un duo de musiciens installé à Sainte-Marie-de-Ré, offre à son public des concerts virtuels. Objectif : "donner de l'amour" à toutes les personnes confinées. Le premier s'est déroulé ce mercredi et il a recueilli plus de 2 000 vues à travers le monde.

Les artistes se mobilisent pour divertir les personnes confinées. Plus aucun concert n'est programmé en France pour cause de Coronavirus. Certains musiciens et chanteurs ont alors décidé de faire plaisir à leurs fans en réalisant, gratuitement, des concerts en "live" sur les réseaux sociaux.

Sur l'île de Ré, Charles et Lilou - qui forment le duo Charlilou - ont pour la première fois chanté et joué de leurs instruments en direct, derrière leur webcam. Ce tout premier "Live confiné" s'est tenu le soir du mercredi 25 mars. Une façon pour eux de "donner de la joie et de l'amour" à toutes les personnes confinées chez elles.

Soutenir le personnel soignant

A l’origine, Charles et Lilou voulait montrer leur soutien aux soignants. Alors que chaque soir, à 20 heures, des milliers de Français applaudissent sous leur fenêtre, le duo a lui décidé de chanter.

Quand on a commencé, une seule voisine a ouvert son volet. Jour après jour, on a vu de plus en plus de volets s'ouvrir. En fait, nos voisins adorent ! Du coup on s'est dit "pourquoi pas prolonger avec un concert ?"

Et c’est comme ça qu’est né leur premier "Live confiné". Une demi-heure de folk, reggae, jazz encore soul.

Une installation "un peu artisanale"

Derrière l’écran, plus de 2000 personnes suivent le live depuis l’Allemagne, les Antilles, le Maroc, l’Espagne ou encore la Grèce. Un concert virtuel mais aussi international, une grande première réussie pour le duo ! Pourtant, au départ, ce n’était pas gagné.

On a fait une installation un peu artisanale. On a calé la tablette avec des petits morceaux de bois, parfois avec le vent, le téléphone tombait... C'était un peu particulier mais finalement ça s'est bien passé. Et franchement, c'était super !

Super aussi pour le public, à en croire la centaine de commentaires très positifs publiés sous la vidéo. Le duo, lui, espère avoir réussi à faire de la musique _"un remède contre la tristesse et l’isolement social"_. Et il compte bien réitérer l'expérience. Un 2ème "Live Confiné" est d'ores et déjà prévu le mercredi 8 avril, dès 18h30.