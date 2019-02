Iles Saint-Marcouf : un point pour les défenseurs du site historique

Îles Saint-Marcouf, France

Il est urgent d'entreprendre des travaux de restauration et de conservation sur l'ile Saint Marcouf, sur la côte Est de la Manche. C'est la conclusion d'un rapport d'experts du ministère de la Culture qui reconnait aussi le travail sur l'île depuis plus de 10 ans de l'association des Amis de l'île du large qui restaure les digues et le fort, classé monument historique en 2017.

Une reconnaissance pour l'association, mais son travail reste en suspend en attendant un arrêté du préfet sur la protection de la faune de l'archipel, notamment des oiseaux. L'île pourrait devenir inaccessible à l'association. Depuis 30 ans, elle est interdite au public pour des raisons de sécurité mais elle est autorisée pour l'association qui aimerait que l'île puisse s'ouvrir au public.

Le rapport d'experts du ministère de la Culture est encourageant estime Christian Dromard, président de l'Association des amis de l'île du large de Saint Marcouf mais cet avis ne fait pas tout : "On balance entre obligation patrimoniale et protection des oiseaux mais le site n'est pas un site ornithologique en soi et ne doit pas être sanctuarisé à ce titre....c'est discuté évidemment.

Mais le site est reconnu comme monument historique, il faut donc en tenir compte et de toute façon si on ouvre l'île au public, ce que nous souhaitons ce ne sera jamais le Mont-Saint-Michel

Arrêté préfectoral attendu fin février

L'association des Amis de l'île du large demande l'ouverture de l'île au public et souhaite élargir le calendrier Aujourd'hui l'île n'est pas accessible du 31 mars au 1er août, une période difficile pour faire les travaux notamment en raison des conditions météo et des tempêtes d'hiver.

La préfecture de la Manche ne souhaite pas s'exprimer tant que la procédure est en cours et en attendant une réunion fin février de la CDNPS -la commission départementale de la nature, des paysages et des sites-. Le préfet doit rendre son arrêté dans la foulée, a priori le 26 février