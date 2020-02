Ille-et-Vilaine : Claudio Capeo, Suzane, Gauvain Sers et Lomepal au festival du Roi Arhur

Bréal-sous-Montfort, France

Le festival du Roi Arthur va de nouveau faire vibrer Bréal-sous-Montfort près de Rennes les 21, 22 et 23 août prochains. Ce mardi 4 février, les organisateurs viennent de dévoiler les premiers noms de la programmation du festival qui a attiré 45.000 festivaliers lors de sa dernière édition. Une fois encore, la programmation se veut familiale. Une large place est faite au rap.

Le vendredi 21 août, le public pourra applaudir Lomepal révélé au grand public par "Yeux disent" ou encore "1000°C", mais aussi "l'homme debout" Claudio Capéo . Le DJ Paul Kalkbrenner l’une des plus grandes stars internationales de la techno sera aussi de la fête. Le même soir, 47ter et Ultra Vomit seront également sur scène.

La programmation du samedi 22 août n'est pas encore complète mais trois premiers noms ont été révélés. Il s'agit de Protoje & The Indiggnation, du rappeur Moha La Squale et Dionysos. Le groupe emmené par Matthias Malzieu est de retour après une pause acoustique avec "sa pop garage dans des cordes et des cuivres d’orchestre symphonique."

Dimanche 23 août, le phénomène de l'année 2020, Suzane, sera sur la scène du Roi Arthur. Elle vient de sortir son premier album "Toï Toï". Le même jour, le rappeur Nekfeu et le duo Videoclub feront un arrêt à Bréal-sous-Montfort. Le chanteur Gauvain Sers viendra aussi chanter ses "oubliés".

Les billets sont déjà en vente sur le site du festival du Roi Arthur. Il faut compter 41 euros pour un pass une journée, 71 euros pour deux jours et 96 euros pour un pass trois jours.