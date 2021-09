Ille-et-Vilaine : des sites à découvrir aux Journées européennes du patrimoine

Les 38èmes Journées européennes du patrimoine se déroulent ce samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. En Ille-et-Vilaine, de Rennes à Fougères, de Saint-Malo à Vitré, les idées de sortie ne manquent pas.

A Saint-Malo et dans tout le pays malouin, de nombreux sites s'ouvrent au public pour les Journées du patrimoine

Les 38èmes Journées européenne du patrimoine, ce samedi 18 septembre et ce dimanche 19 septembre, devraient connaitre une nouvelle fois un large succès public. En Ille-et-Vilaine, de très nombreux sites sont à découvrir. Nous vous proposons quelques idées pour ce week-end.

L'Hôtel de Ville de Rennes

Des visites sont prévues durant toute la journée de dimanche dans ce monument du XVIII è siècle édifié après l'incendie de la ville en 1720. Les visites durent 30 minutes.

L'Hôtel de Ville de Rennes ouvre ses portes dimanche pour les Journées du patrimoine © Radio France - Evan Lebastard

EN SAVOIR PLUS : le site de l'Hôtel de Ville

Le Théâtre National de Bretagne

A Rennes, le TNB, le Théâtre National de Bretagne, propose au public une visite découverte de ses coulisses et de ses sous-sols. Rendez-vous samedi à 11h et dimanche à 11h et 16h. il faut réserver.

Découvrez les coulisses du TNB à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

EN SAVOIR PLUS : le site du TNB

Le Couvent des Jacobins

Restauré et transformé en Centre des congrès à Rennes, le couvent est un témoin important de la vie religieuse rennaise et du rayonnement spirituel de la capitale bretonne. Des visites guidées sont prévues durant les deux journées.

Le couvent des Jacobins à Rennes devenu Centre des congrès ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine © Radio France - Loïck Guellec

EN SAVOIR PLUS : le site du Couvent des jacobins.

L'Opéra de Rennes

L'Opéra de Rennes, l'un des monuments historiques de la capitale bretonne, propose ce samedi à 14h30 et 17h30 une répétition publique de l'opéra Rinaldo de Haendel.

Une répétition publique proposée à l'Opéra de Rennes © Radio France - Loïck Guellec

EN SAVOIR PLUS : le site de l'Opéra de Rennes

Le château de Vitré

Deux temps forts sont proposés au château de Vitré, une visite commentée de la cour du château ainsi qu'un campement des "campaignons de Braëllo" pour s'initier au mode de vie au temps du Baron André III (fin XIIè - début XIIIè siècle). D'autres visites sont proposées sur le territoire de Vitré Communauté.

Des temps forts au château de Vitré pour les Journées du patrimoine © Radio France - Loïck Guellec

EN SAVOIR PLUS : les journées du patrimoine à Vitré Communauté

Le Château de Fougères

Deux journées portes-ouvertes sont proposées au château de Fougères, forteresse médiévale, gardienne des Marches de Bretagne. D'autres monuments de la ville s'ouvrent aussi au public comme le théâtre Victor-Hugo ou la salle des mariages de l'Hôtel de Ville.

Le château médiéval de Fougères s'ouvre au public pour les Journées du patrimoine © Radio France - Loïck Guellec

EN SAVOIR PLUS : les Journées du patrimoine à Fougères

Le cabinet du maire de Saint-Malo

Dans tout le pays de Saint-Malo, les communes se mobilisent pour ces 38èmes Journées du patrimoine. Dimanche, à Saint-Malo, les visiteurs pourront découvrir le cabinet du maire. Cet ensemble exceptionnel de boiseries en chêne sculpté comprend : une cheminée monumentale de type adossé ; un plafond à caissons ; des boiseries d’accompagnement (lambris bas et de hauteur, portes).

L'Hôtel de ville de Saint Malo : le cabinet du maire, à la décoration remarquable, est visitable dimanche. © Radio France - Loïck Guellec

EN SAVOIR PLUS : les Journées du patrimoine à Saint-Malo et ses environs

A l'Hermitage, le manoir du Boberil

Il serait le plus ancien manoir de Bretagne. Situé à L'Hermitage, près de Rennes, et en cours de restauration, le manoir privé ouvre ses portes ce week-end et dévoile les coulisses du chantier de restauration.