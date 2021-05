Ille-et-Vilaine : encore un peu de patience, les loisirs indoor rouvriront le 9 juin

Après les terrasses des bars, les salles de cinémas et de théâtres, d’autres attendent encore leur tour pour rouvrir leurs portes. Tous les loisirs Indoor, pourront de nouveau recevoir du public à la prochaine étape du déconfinement, le 9 Juin. "Maintenant que nous avons une date de reprise, on va mettre un coup d'accélérateur dans les préparatifs " explique Hervé Marissal, le directeur du Trampoline Park New Jump au Cap Malo à la Mézière, au nord de Rennes. "On va rappeler nos fournisseurs, faire revenir les entreprises de nettoyage, mais aussi vérifier toutes nos installations, les ressorts et les toiles de nos trampolines" ajoute le directeur. Du gel hydro-alcoolique sera également à disposition un peu partout, et "nous allons réduire la jauge pour que tout le monde puisse profiter du parc" ajoute Hervé Marissal.

Guillaume Lamour, directeur du soccer rennais, route de Lorient, à Rennes © Radio France - Céline Guétaz

"Les gens nous appellent déjà pour réserver"

Au soccer rennais, route de Lorient à Rennes, Guillaume Lamour, le gérant a prévu lui-aussi "au moins deux grosses journées de travail avec toute l'équipe pour nettoyer et préparer les lieux à recevoir notre clientèle dans de bonnes conditions". Et la clientèle semble impatiente de revenir "on a eu des appels pour réserver, on sent bien que ça les démange de revenir" explique Guillaume Lamour. Au Trampoline Park, Hervé Marissal fait le même constat "dès que nous avons ouvert les réservations, on a eu une dizaine d'anniversaires pour le mois de juin".

"Avec des trésoreries au plus bas, il faut que la clientèle soit au rendez-vous tout l'été"

"Lors de la reprise l'an dernier, nous avions réalisé un bon mois de juin" se souvient Guillaume Lamour. Mais pour les loisirs Indoor, l'été est plutôt une saison creuse "il ne faut pas qu'il fasse trop beau en juin" sourit Hervé Marissal. Dans le Trampoline Park où le directeur prévoit de recruter une dizaine de personnes pour rouvrir, le directeur espère "des aides rétro-actives pour tenir jusqu'en septembre". Au soccer rennais, Guillaume Lamour imagine "une reprise assez forte, d'autant qu'il y a l'Euro de foot qui va commencer. On va surfer sur cet événement".