Ille-et-Vilaine : le festival du Roi Arthur maintient le suspens

Le festival du Roi Arthur aura-t-il lieu cet été ? Rien n'est moins sûr. Une semaine après les annonces de Roselyne Bachelot, les organisateurs du festival de Bréal-sous-Montfort, au sud de Rennes, n'ont pas encore pris leur décision, mais les arguments semblent plutôt pencher pour une annulation de l'édition 2021.

Difficile d'envisage un festival "assis"

Le conseil d'administration de l'association s'est réuni ce jeudi 25 février pour faire un point sur les annonces. Ses membres semblent d'accord pour dire qu'un festival "assis" n'a pas beaucoup de sens. "On ne sait pas grand chose des conditions dans lesquelles le festival pourra être organisé. On parle d'une jauge de 5.000 personnes mais sans plus de précisions. Est-ce que cela comprend aussi les membres de l'organisation, ceux de la sécurité ? Aucun décret n'a été publié," explique-t-on du côté des organisateurs.

En 2019, le festival a rassemblé 15.000 personnes chaque soir pendant trois jours. "Si nous devons accueillir 5.000 personnes ce ne sera forcément pas le même budget et on ne pourra pas faire la même chose." Alors faut-il annuler l'édition 2021 qui devait notamment accueillir Suzane, Damso ou Dionysos ?

Le conseil d’administration se laisse une semaine supplémentaire de réflexion. Les prochaines annonces du gouvernement sur la situation sanitaire pourraient aussi aider les organisateurs à pencher dans un sens ou dans un autre.