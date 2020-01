Ille-et-Vilaine : le pont d'Antrain séduit la mission Bern et décroche 127.000 euros

Val-Couesnon, France

L'année commence bien à Antrain-Val Couesnon dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Le pont de pierre , qui enjambe le Couesnon, a été choisi par la mission de rénovation du patrimoine Stéphane Bern 2 pour représenter le département. Eric Arribard président de l'association APPAC (promotion du patrimoine antrainais et du coglais) jubile :"on a signalé une quinzaine de monuments, des chapelles, des croix, des fours à pain notamment et au dernier moment on a rajouté le pont sur la liste. Finalement, et c'est une grande surprise, c'est le pont d'Antrain qui a été retenu". L'association va recevoir ainsi une coquette somme de 127.000 euros provenant notamment du super loto du patrimoine du 14 juillet 2019. Elle en espérait 90.000 dans le meilleurs des cas.

Restauration fin 2020

Cet édifice du 15è siècle en mauvais état va donc pouvoir être restauré sans doute d'ici la fin 2020. Les aides publiques (notamment le département et la région Bretagne) vont permettre d'atteindre les 250 000 euros nécessaires pour une rénovation du pont. Une souscription lancée en septembre 2019 lors des journées du patrimoine est activée jusqu'au 8 janvier 2020.