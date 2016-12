Illuminations de la cathédrale de Nantes, toutes les infos pratiques

L'Odyssée des rêves, la mise en lumières de la cathédrale de Nantes, c'est du 23 au 30 décembre, tous les soirs. Avec le risque d'attentats, la sécurité est renforcée. Le secteur est bouclé dès 18h30.

"L'Odyssée des rêves", le spectacle son et lumière sur la façade de la cathédrale de Nantes, revient ce vendredi soir et jusqu'au 30 décembre. 80.000 spectateurs sont attendus. Il y a 5 projections chaque soir de 19h30 à 21h30.

Secteur bouclé

Pour assurer la sécurité des 10.000 spectateurs attendus chaque soir, tout le secteur entre la cathédrale et la rue de Strasbourg sera bouclé dès 18h30 et jusqu'à 22h. Voiture, vélo, impossible de passer par les rues du Roi-Albert, de l’évêché, la Place Saint Pierre, la rue de Verdun, celle des Carmélites, la rue du Général Leclerc-de-Hauteclocque, la rue Notre-Dame, la Place Dumoustier, la rue Portail, la rue Ogée, la rue du Refuge, la rue Saint-Denis, l’Impasse Saint-Laurent et la rue Mathelin-Rodier.

Pour les habitants du quartier, le stationnement sera aussi interdit dans le même secteur, tous les jours de 14h à 23h.

Le secteur autour de la cathédrale est réservé aux piétons de 18h30 à 21h30 - Capture d'écran Google maps

Ne pas venir avec ses achats de Noël

Mieux vaut arriver de bonne heure pour assister aux spectacles : une demie-heure avant le début des projections puisque chaque spectateur sera contrôlé par un agent de sécurité (palpation et fouille des sacs). D'ailleurs, il ne faut pas venir avec ses achats de Noël. Même les paquets cadeaux seront ouverts ! Et pour éviter trop de bouchons, surtout pour les deux premières représentations, 19h30 et 20h, là où il y a le plus de monde, si vous le pouvez, évitez aussi les sacs à dos et les bagages et laissez à la maison tout ce qui est couteau, tire-bouchon et bouteilles en verre.