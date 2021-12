Illuminations de Noël : les quartiers ne sont pas oubliés à Lorient

Quimper, Quimperlé et Lorient lancent ce vendredi soir leurs illuminations et festivités de Noël, quelques jours après Brest et Paimpol notamment.

Le compte à rebours est lancé avant les étoiles dans les yeux des enfants et des plus grands. Près d'une semaine après Brest et Paimpol notamment, les villes de Quimper, Quimperlé et Lorient donnent le coup d'envoi des festivités et des illuminations de Noël.

Ca faisait "même partie du programme" de la nouvelle équipe municipale, rappelle l'adjoint au maire en charge du commerce à Lorient. L'ancien commerçant se remémore "l'attente que le public avait".

Retour du marché de Noël à Lorient

Au programme, marché de Noël - du jamais vu "depuis plus de dix ans", avec masque et pass sanitaire, patinoire "écologique" donc synthétique. Même s'il y aura un peu moins de commerçants que prévu : "Des commerçants qui ont peur de pas faire de chiffres ou des effets de la crise sanitaire", déplore Alain Le Brusq.

C'est important que ce soit dans les quartiers

Et des animations qui vont jusque dans les quartiers, précise Alain Le Brusq : "Des animations et des spectacles de sons et lumières, l'un au Bois du château et l'autres palpitations nocturnes", dans plusieurs quartiers. "C'est important que ce soit dans les quartiers, de travailler avec des associations, et Noël est une période de fête. Ca permet la rencontre entre les habitants, et des idées originales dans certains quartiers, certains citoyens se sont mis ensemble pour faire des animations impromptues. Tout le monde doit participer à la féerie de Noël."

Brest a lancé ses animations de Noël il y a une semaine.