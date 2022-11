Illuminations de Noël : tout éteindre ou réduire la voilure, les particuliers du Poitou hésitent

À un mois de Noël et alors que les prix de l'énergie explosent, les habitants du Poitou, fan des illuminations, hésitent à installer leurs guirlandes lumineuses. Dans les Deux-Sèvres, plusieurs particuliers habitués des grosses installations , comme "Domi" de Vitaubis, ont décidé de ne rien faire. Dans la Vienne, certains résistent pour la "magie de Noël", mais réduisent la voilure et modernisent leurs installations.

Des guirlandes LED et des objets de récup'

Patrick, 76 ans, habite Fontaine-le-Comte depuis 50 ans. Depuis la naissance de ses enfants, il y a 46 ans, il installe des guirlandes lumineuses sur sa façade et dans son jardin. Cette année ne fera pas exception, mais il laisse au placard toutes les vieilles guirlandes, trop gourmandes en énergie. Depuis quelques hivers, il renouvelle tout en LED. Actuellement il retape la cabane du Père-Noël : "Je ne vais pas la mettre cette année. Il faut que je la refasse à neuf. Les guirlandes dessus ont 30 ans, je vais tout changer pour des guirlandes qui consomment moins. L'année prochaine, elle sera impeccable", lance-t-il enthousiaste_._

Il s'affaire au jardin depuis quelques jours et a déjà installé deux figurines de Père-Noël, perchées sur des skis recyclés. Il a également placé ses projecteurs, qui diffusent sur sa façade des images de bonhommes de neige et de sapins. "Ça ne consomme pas, ça", explique-t-il en les montrant. Dans sa véranda, il a installé son village de Noël. Chaque année, il l'ouvre aux familles qui viennent voir ses décorations, même si celles-ci sont de moins en moins nombreuses. Si lui ne regarde pas ce que ces décos lui coutent en électricité, il va réduire la durée d'illumination cette année : de 18h à 21h, pour se caler sur l'éclairage de la commune.

Pas d'illuminations à Vautebis

De son côté, "Domi" de Vautebis, n'installera rien cette année dans son parc de 1.000 m2. "On respecte ce que l'Etat a dit, de faire des économies cet hiver", explique-t-il. Si cette situation l'attriste - il a reçu plus de cent messages de visiteurs déçus, fans de ses décors - il compte mettre "les bouchées doubles" l'année prochaine. "On va changer 60 à 70% des guirlandes. Celles que je vais acheter sont presque deux fois plus chères, car elles sont très économiques. On va essayer de réduire notre consommation de 50% et d'être autonomes à 20%", conclut-il. D'ordinaire, la buvette installée dans son jardin lui permet, à travers son association " Passion Poitiers ", de reverser de l'argent à des associations de lutte contre des maladies. À la place, il va lancer cette année une tombola, du 10 décembre au 2 janvier sur sa page Facebook.