Trois des quatre membres de l'équipe. De gauche à droite : David, Jean et Franck

Chahaignes, France

A Chahaignes, dans le sud de la Sarthe, une équipe de quatre cyclistes amateurs s'apprête à prendre le départ sur le circuit du Mans. Les 24h vélo ont lieu ce week-end et devraient réunir plus de 3 800 coureurs.

David, Jean, Franck et Ludovic vont courir pour la cinquième année consécutive pour l'association sarthoise Cénomane, une association qui s'implique dans la sensibilisation au don du sang.

A la tête de cette équipe, David, un papa pour qui la course a un sens particulier : "Quand mon fils avait sept ans, il a eu un grave accident. Deux mois d'hospitalisation, beaucoup de poches de sang... Je me suis juré de faire quelque chose pour le don du sang".

Ne pas courir comme des malades mais courir pour des malades

Les quatre compères sont cyclistes amateurs. La course, ils l'appréhendent sans trop de pression. "L'objectif, c'est de _se faire plaisir mais aussi de bien représenter l'association_, souligne Jean. Après bien sûr, on va tout donner sur la piste, on veut battre notre distance de l'année dernière !"

830 km, c'est la distance minimum qu'ils espèrent réaliser. "Mais il y a la météo qui joue aussi beaucoup sur le résultat", ajoute Jean.

L'année dernière, l'équipe s'était classée dans le top 200 sur plus de 500 dossards. "Ça fait plaisir d'être dans la première partie de tableau !", sourie David.

Cette année, l'équipe porte le numéro 400. "C'est le hasard mais ça fait quatre sangs, pour les quatre groupes sanguins A, B, AB et O !", s'amuse le cycliste.