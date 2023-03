Ils créent des histoires sonores pour les enfants qui se passent à Lille

Céline et Thomas Levivier, auteurs des histoires audio "Raconte moi la ville de Lille" pour Ma fabrique à histoires, un ensemble de six histoires audio sorties en février 2023 sur l'enceinte de la société Lunii

La naissance de Lille à l'époque de Lydéric, Lille au temps où le célèbre d'Artagnan en était le gouverneur, Lille avec la naissance du Général De Gaulle, Lille avec son marché de Wazemmes si vibrant aujourd'hui... C'est dans tous ces univers lillois et dans toutes ces époques que nous transportent les six histoires inventées par Céline et Thomas Levivier pour Ma Fabrique à Histoires , un petit appareil au look vintage qui permet à l'enfant d'écouter des histoires audio.

Ma Fabrique à Histoires, qui la forme d'un petit transistor vintage, a été créée en 2014 par l'entreprise Lunii - ©Lunii

Chacune des six histoires met en scène des enfants, qui racontent eux-mêmes leur histoires. Chaque histoire dure entre 5 et 6 minutes et met donc en scène les aventures de ces jeunes héros qui évoluent dans des lieux emblématiques de Lille comme le marché de Wazemmes, l'opéra de Lille, la maison natale de Charles de Gaulle. Céline et Thomas Levivier ont eu plaisir, eux qui sont frère et sœur, à replonger dans leurs propres souvenirs d'enfance pour regarder de nouveau la ville à hauteur d'enfants et y trouver l'inspiration pour leurs histoires.

L'album Raconte-moi la ville de Lille comprend six histoires - ©

Mais au-delà de simples histoires, elles sont véritablement mises en scène, grâce à six comédiens qui prêtent leur voix à pas moins de 35 personnages différents! Et c'est le studio nordiste Lylo , situé à la Plaine Images, à Tourcoing, qui a assuré la réalisation sonore avec des bruits de la ville qui ont été enregistrés sur place. Par exemple parce que le métro lillois ne sonne pas comme le métro parisien. Dans ces histoires, tout est fidèle à Lille!

Une jolie façon de se passer des écrans

Les histoires permettent aux enfants de développer leur imaginaire et de les extraire des écrans. Thomas Levivier souligne à quel point il est important d'entretenir ça chez les enfants: "Retrouver le son, c'est avoir la possibilité d'imaginer! Dans les histoires, on "impose" un univers comme le métro de Lille, mais chacun va se faire une idée des lieux, chaque enfant peut s'identifier aux personnages. Et c'est ça le plus important, continuer à faire que les enfants puissent continuer à rêver, à imaginer. C'est une belle façon de s'évader sans écran!".

L'ensemble du coffret audio Raconte-moi la ville de Lille est disponible au prix de 12,99€ sur Ma Fabrique à Histoires . Les histoires sont également disponibles via les abonnements à Ma Fabrique à Histoires.