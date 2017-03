Ils font le Buzz, des donateurs pour Maëlysse, le début du festival Mythos à Rennes, une appli pour payer l'horodateur

Ils font le Buzz, les internautes qui se mobilisent pour aider la jeune Maëlysse, malade. Le festival Mythos qui se lance ce soir à Rennes et qui met l'eau à la bouche avec ses teasers. Une nouvelle application mobile à Rennes qui permet de payer son stationnement à distance.

Des donateurs pour aider une petite Bretonne malade

Maëlysse a eu 1 an le mois dernier,. La petite fille est atteinte d'une leucomalacie périventriculaire, qui lui provoque des lésions au cerveau et qui la rendent aveugle. La petite fille, qui est née grande prématurée, avait une jumelle à la naissance, mais qui n'a pas survécu. Aujourd'hui ses parents, Fanny et Romain, installés près de Dinan, veulent lui donner une chance de vivre comme les autres enfants.... mais ils manquent de moyens pour la faire suivre par des professionnels de santé à Toulouse. La famille bretonne a donc fait appel à du financement participatif via la plate forme leetchi.com.

L'idée était de réunir 2500 euros. Alors que la collecte se termine dans une semaine, c'est un vrai carton ! 616 personnes ont fait un don à Maëlysse, soit plus de 17 000 euros récoltés ! Vous pouvez continuer à donner ici.

Le Festival Mythos débute aujourd'hui à Rennes

Avant le début des concerts et des représentations, ce vendredi soir, on peut déjà découvrir le festival rennais via son site internet. Avec notamment des teasers ! Il y en a un consacré aux concerts de cette 21e édition. Parmi les artistes attendus cette année, Calypso Rose, Emily Loizeau, François Morel, Gaël Faye, ou encore Olivia Ruiz.

Mais Mythos c'est aussi du théâtre... et de la cuisine ! Avec les Toqués de Mythos qui vont cuisiner pendant 10 jours dans le parc du Thabor. là aussi le festival a concocté un teaser vidéo... avec la plus célèbre des cuisinières de France.

Une nouvelle application qui va (peut-être) faciliter la vie des Rennais

C'en est peut-être bientôt fini du stress de l'amende quand on est en retard pour payer son horodateur. Rennes métropole annonce dès ce samedi 1er avril la mise en place d'un nouveau moyen de paiement pour le stationnement. Cela se passe sur mobile grâce à une application gratuite : Whoosh, un système qui existe déjà à Nantes ou Brest.

L'application est sécurisée et conforme aux directives de la Direction générale des finances publiques. Elle géolocalise l'emplacement où vous garez votre voiture. Vous entrez votre numéro d'immatriculation, l'heure de début et de fin de votre stationnement. L'agent qui vous contrôle aura accès à l'application et contrôlera directement votre numéro d’immatriculation.

L'idée pour Rennes métropole c'est : bientôt plus de cartes de stationnements pour les résidents... dès ce samedi un horodateur sur deux restera compatible avec ces cartes mais le système sera progressivement supprimé..

