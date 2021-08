Ils lancent leur festival, près d'Orléans, malgré le Covid-19 : "on nous prend pour des fous, oui !"

Quelle drôle de période pour créer un festival musical ! Malgré le Covid-19 qui est toujours là, notamment dans le Loiret, la première édition du nouveau festival O'tempo va se tenir à Boigny-sur-Bionne, près d'Orléans, du 27 au 29 août (deux soirées et un après-midi de concerts).

Pass sanitaire et masque obligatoires

Ce festival musical populaire propose des concerts avec des têtes d'affiche comme Hoshi, 47ter, Madame Monsieur, ou encore Gaël Faye. Dans le contexte sanitaire actuel, c'était osé, mais c'est assumé, explique le responsable de O'Tempo, Romain Lesecq : "après un été durant lequel on n'a très peu travaillé [en 2020], on s'est dit "ça ne peut pas être pire en termes de restrictions que l'été dernier". En fait, la seule restriction qu'on a en plus, oui, c'est le pass sanitaire [ndlr. et le masque qui sera obligatoire durant le festival suite à l'arrêté du 16 août de la préfecture du Loiret], il y avait l'ambition, il y avait l'envie aussi. Si on s'arrête à des restrictions, on ne fait plus rien et on attend que nos métiers s'arrêtent..."

Oui, c'est osé"

"Oui, c'est osé, et certains nous prennent un peu pour des fous. Mais, tout le monde a accueilli ce projet les bras ouverts. C'est vraiment un super projet et le retour est excellent. Alors oui, on ne fera pas le plein. Mais aujourd'hui, aucun festival n'a fait le plein. Maintenant, c'est une première pierre."

Le "super accueil" de Boigny-sur-Bionne

Quant au choix de Boigny-sur-Bionne, commune de la métropole orléanaise, située à l'est de l'agglomération, il s'est fait simplement : "on voulait créer un festival de musique sur la métropole, on voulait un terrain assez grand, mais il y en a peu. Il y avait notamment Boigny et la commune nous a réservé un super accueil, notamment le maire et son conseil municipal qui ont dit un oui unanime quasiment tout de suite : ils suivent le projet avec nous, et ça leur tient à cœur, ils ont envie et ça, c'est super !"

Pass sanitaire obligatoire, et tests gratuits à l'entrée du festival

Quant à l'obligation de mise en place d'un pass sanitaire, cela n'a pas a été un frein pour l'organisation de l'événement, assure le responsable du festival O'Tempo : "justement, on propose des tests gratuits sur place [pour ceux qui ne sont pas vaccinés]. On pourra se faire tester à partir du jeudi, cela nous permettra de réguler un peu la file d'attente au niveau des tests. C'est gratuit, sans rendez vous : on va se faire tester, on reprend sa voiture cinq minutes, on arrive sur le parking, on reçoit le SMS, on le montre à l'entrée en rentrant dans le festival et on peut faire la fête"

"Il a juste fallu une réorganisation au niveau de nos agents de sécurité", explique Romain Lesecq : "ça nous demande une dizaine de bénévoles par jour pour, trois tentes et des téléphones pour contrôler enfin la logistique du pass sanitaire".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Billetterie pour ce festival O'Tempo en ligne : _de 21 à 26 euros pour une journée_, 55 à 65 euros pour le pass 3 jours. Achat de billets possible sur place (mais plus cher), et remboursement intégral en cas de test pmositif au Covid-19