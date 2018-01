Châteauroux, France

En juin dernier, les acteurs Virginie Effira et Niels Schneider étaient à Châteauroux pour le tournage du film "Un Amour Impossible" sur la vie de Christine Angot, un long métrage réalisé par Catherine Corsini. Le montage est bien avancé et le film devrait sortir à la rentrée prochaine. Voici en exclusivité les premières photos officielles du tournage en France.

Neuf semaines de tournage en France

Photo du tournage du film "Un Amour impossible" 2/3 - Droits réservés

Le tournage aura duré au total un peu plus de deux mois, l'équipe sera restée trois semaines à Châteauroux sous une chaleur écrasante, Elisabeth Perez la productrice du film se souvient notamment de cette scène de sortie d'école près de la rue de l'Indre. "Catherine a refait faire ce plan au moins quinze fois, les enfants courraient et devaient remonter et recommencer, ils ont vraiment été patients, moi en production j'avais peur des malaises, parce qu'il y avait des enfants qui étaient un peu limite, mais bon.. tout s'est bien passé, ils ont été supers".

Une projection spéciale à Châteauroux ?

Photo du tournage du film "Un Amour impossible" 3/3 - Droits réservés

Le montage image est quasiment terminé, mais il reste tout le travail sur le son, il faut encore enregistrer la bande originale. Le film devrait être fini en avril prochain pour une sortie prévue dans les salles, fin août, début septembre 2018 si tout va bien. L'équipe espère pouvoir organiser une projection spéciale au cinéma Apollo de Châteauroux. Le tournage a également eu lieu dans d'autres villes : Nice, Imperia en Italie (pour une scène sur un port de méditerranée), Paris, Reims, Strasbourg, ainsi qu'au lac de Gérardmer dans les Vosges et sur une plage de Normandie.