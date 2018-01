Ils voulaient (re)découvrir leur propre pays : Laurent et Aurélie ont parcouru à pied plus de 6.000 kilomètres pour faire le tour de France le long de ses côtes. Ils ont fait de leur aventure un film diffusé ce mois-ci dans plusieurs cinémas d'Auvergne.

Aurélie Derreumaux et Laurent Granier ont pas mal voyagé, jusqu'à réaliser qu'il y avait aussi beaucoup à découvrir, juste à côté de chez eux. Pendant un an, d'août 2011 à août 2012, ils ont marché plus de 6.000 kilomètres à la (re)découverte des côtes françaises.

L'idée leur vient de Thalassa, qui à l'époque fait le tour des ports de France sur le Bel Espoir, le bateau du Père Jaouen. Aurélie et Laurent concluent un partenariat avec l'émission et entreprennent eux aussi le périple de longer les côtes françaises mais de l'intérieur, et à pied. Le défi s'accompagne d'une levée de fonds caritative. Les deux marcheurs récoltent 12 000 euros pour Handicap International.

Une expérience humaine

Au départ de leur aventure, Aurélie et Laurent proposent à chacun de s'inscrire sur leur site internet pour les héberger. "On a eu _plus de 600 propositions d'hébergement_. Des gens de tous horizons avec toujours ce fil rouge autour de la marche, du défi caritatif, du voyage..." raconte Laurent Granier. Le couple est aussi géolocalisé, ce qui permet à d'autres marcheurs de les rejoindre pour partager un bout de route. Le film qui raconte ce voyage s'adresse à ceux qui aiment la marche, les beaux paysages... "On peut habiter Clermont-Ferrand ou l'Auvergne et être attaché à un bout de côte", constate Laurent Granier. "Les gens retrouvent dans le film leur petit bout de littoral, ça leur rappelle des souvenirs de voyage."

Le Tour de France d'Aurélie Derreumaux et Laurent Granier est projeté tout au long du mois de janvier. Les 12 et 14 à Clermont-Ferrand (CGR Clermont Le Paris), à Blanzat le 14, Moulins les 15 et 16, Montluçon le 17, Lempdes le 18, Vichy le 18, Cournon d’Auvergne le 19, Langeac le 25 et Aurillac le 26. La projection s'accompagne d'une conférence des réalisateurs.

_Le voyage d'Aurélie et Laurent est aussi raconté dans un livre, "Bienvenue chez vous", paru chez Solar._