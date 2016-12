Ils ont marqué 2016 : Jean-Claude Casadesus, invité de France Bleu Nord

En cette période de fêtes de fin d'année, France Bleu Nord invite les personnalités qui ont marqué 2016. Jean-Claude Casadesus, chef fondateur de l'orchestre national de Lille, a passé sa baguette au jeune chef Alexandre Bloch, depuis le mois d'octobre.

Lors du concert de bienvenue au nouveau chef de l'ONL, Jean-Claude Casadesus avait cité Pierre Mauroy : "Donne au Nord, il te le rendra !". Voici 40 ans que Jean-Claude Casadesus, chef fondateur de l'orchestre lillois donne au Nord. A 81 ans aujourd'hui, il a passé la main, ou plutôt la baguette, à Alexandre Bloch, 31 ans.

"Le mot retraite me donne des boutons"

Mais ne lui parlez pas de retraite ! "Le mot retraite me donne des boutons", confesse Jean-Claude Casadesus. "Le mot retraite ne fait pas partie de mon logiciel, j'ai un agenda plein jusqu'en 2018, une mère centenaire, j'envisage plutôt de mourir au pupitre".

Interview de Jean-Claude Casadesus, première partie Partager le son sur : Copier

Jean-Claude Casadesus dans les studios de France Bleu Nord - Ugo Ponte @ONL

Son souhait pour 2017 : que la musique adoucisse le monde

Le plus beau souvenir de Jean-Claude Casadesus en 2016 : le concert au stade Pierre Mauroy, et la 9e symphonie de Beethoven. Quant à ses souhaits pour 2017 : "conserver une santé qui me permette de cultiver le désir". Et surtout : "qu'il y ait plus de solidarité dans le monde, que la musique puisse adoucir ce monde parfois traversé par la barbarie". Et le Maestro de conclure en citant le philosophe Nietzsche : "la vie sans la musique serait une erreur".

Interview de Jean-Claude Casadesus, seconde partie Partager le son sur : Copier

Le 25 décembre, France Bleu Nord diffusera le concert de Noël de l'ONL, "Happy New Year in America", dirigé par Alexandre Bloch.

Les rendez-vous de Jean-Claude Casadesus sur scène en 2017 :

Cycle à l’ONL « L’Amour et la Danse » : les 19, 10 et 21 janvier (Lille et Grande-Synthe). Egalement en tournée à la Coursive de la Rochelle les 24 et 25 janvier avec le trio François- Frédéric Guy, Tedi Papavrami, Xavier Philipps dans le triple de Beethoven, Salomé de Richard Strauss, Poème de l’Extase de Scriabine. Les 2, 3 et 4 mars (Lille et Loon-Plage) – avec la soprano Anne Dasch dans les Quatre derniers Lieder de Strauss, Don Juan de Strauss, Don Giovanni (ouverture) de Mozart, la 40ème Symphonie en sol mineur de Mozart.

A Monaco le 5 février avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le pianiste Nikolaï Lugansky et l’organiste Olivier Vernet.

A Paris le 21 mars avec l’Orchestre des jeunes du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à la Philharmonie.

A Saint-Pétersbourg le 1er avril avec l’orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg.