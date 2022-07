"Ils ont mis le budget" : après deux éditions annulées, le feu d'artifice du 14-juillet de retour à Mulhouse

Enfin ! Après deux éditions annulées, le ciel de Mulhouse s'est à nouveau illuminé de vert, de rouge, de bleu ou de jaune, mercredi 13 juillet. Le feu d'artifice de la fête nationale a fait son grand retour au Nouveau Bassin, sur les bords de l'Ill. Plusieurs milliers de spectateurs sont venus assister au spectacle pyrotechnique, qui avait cette année pour thème les années 20.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Après la vingtaine de minutes de show, les avis sont unanimes : "C'était magnifique", "ils ont mis le budget des trois années, c'était génial", "ça a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude", "le final était incroyable, ils ont tout donné". Assis dans l'herbe, Biagio et Carmen ont retrouvé leurs petites habitudes, après avoir dégusté une tarte flambée. "Ca fait plaisir de revenir voir le feu d'artifice, le monde, l'ambiance", dit la retraitée.

"Finalement, ça nous a manqué"

"Ca nous fait du bien, on en a besoin en ce moment", confirme Anne-Marie, qui a réussi à trouver, avec son mari Bernard, une place juste derrière les barrières. D'habitude, ils ne rataient aucune édition. "Avant, on habitait à la campagne et on allait toujours voir les feux d'artifice, c'est magnifique", explique-t-elle. Les annulations de ces deux dernières années ont fait réfléchir le couple. "Parfois, quand ils avaient lieu, on y allait juste par habitude. Mais quand ils ont été annulés, on s'est rendus compte que ça nous manquait vraiment."