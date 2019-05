Ils ont vécu la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes... à Nîmes !

Nîmes, France

Jupe cintrée, talons aiguilles, maquillage impeccable, Nathalie observe les marches du cinéma CGR de Nîmes. Ce soir, elles sont toutes de rouge vêtues. Dans quelques secondes, la jeune femme va s'élancer, comme une actrice, sur le tapis. "Aller au festival de Cannes, c'est beaucoup trop loin, et trop cher... Et puis, la cérémonie d'ouverture est réservée aux stars. Alors ce soir, c'est l'occasion d'y participer, sans y être !" Après la séance de photos en haut des marches, les spectateurs rejoignent la salle de cinéma, pour visionner en direct la 72e cérémonie d'ouverture, présentée par le comédien Edouard Baer. "Chaque année, je la regarde à la télé. C'est bien mieux sur grand écran !", commente Roland.

Les stars d'un soir montent les marches du cinéma CGR de Nîmes. © Radio France - Claire Leys

Céline et Florent, eux, ont déjà eu la chance de participer au Festival de Cannes. Le couple est producteur de cinéma. Mais cette année, ils ont fait le choix d'assister à la cérémonie chez eux, à Nîmes. "L’événement vient à nous, auprès des gens. C'est formidable que tout le monde puisse le suivre", estime Céline, qui a ressorti la robe rose à sequins qu'elle portait au Festival, le vrai.

L'idée d'Evrard Zaouche, le directeur du cinéma, était justement de rendre accessible cette soirée de rêve à un large public. "Lorsque j'ai ouvert ce cinéma, il y a un an, j'avais déjà cette envie de recréer la soirée d'ouverture du festival, d'emmener Cannes à Nîmes ! Tout le monde doit pouvoir profiter du cinéma."

Le CGR de Nîmes a organisé une réplique de la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes, ce 14 mai. © Radio France - Claire Leys

Après un buffet dînatoire, les Nîmois ont eu la chance de découvrir le film d'ouverture du festival avant tout le monde : The Dead Don't Die, du cinéaste américain Jim Jarmusch. Laurence est une fan absolue du réalisateur. "Je suis très heureuse de voir le film en avant-première, mon mari n'a pas pu venir, il est jaloux... Mais je me demande comment Jarmusch va réussir à me convaincre avec une histoire de zombies !" Finalement, le film n'a pas fait l'unanimité dans la salle, mais la soirée, oui. La centaine de Nîmois rentre dormir avec des étoiles dans les yeux.

Et pour ceux qui ont raté l'expérience, quatre autres films en compétition officielle sortiront en salles pendant le festival : Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, Le jeune Ahmed des frères Dardenne, Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch et Sybil de Justine Triet.