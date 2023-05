Ils sont fous de jardinage dans le Grand Nancy : "Je ne peux pas faire autrement, j'en ai besoin"

Le jardin d'Alfonso est impeccablement tenu, il le reconnaît avec modestie, "pas trop mauvais, oui". Fraises, rhubarbe, fèves, oignons, pommes de terre. A venir, d'ici quelques jours, les haricots et les tomates au bout de sa parcelle. Pour Cyril, le temps des tomates est venu et il s'active à les repiquer. "On les arrose une bonne fois au début et après, il faut laisser faire la nature".

Le jardin est pour lui une passion. "J'adore, j'adore", s'enthousiasme-t-il. "Ça me permet de décompresser, de ne penser à rien, d'être tranquille à bêcher la terre. C'est un moment d'évasion !" "Il y en a qui vont à la salle de sport. Le jardin, vous faites quand même de l'exercice physique, mine de rien", souligne Mila Mahloul, secrétaire de l'association des Jardins Ouvriers de Nancy.

L'une des parcelles d'Eliane, ses fraises, ses fleurs, ses blettes © Radio France - Isabelle Baudriller

"Ça vide la tête !", poursuit-elle. "Il n'y a pas le stress que vous laissez à la porte du bureau. Ici, il n'y a que vos mains qui fonctionnent, votre cerveau travaille uniquement pour savoir si votre ligne est droite. C'est des choses toutes simples mais qui vous font du bien. C'est une bouffée d'oxygène !"

A 84 ans, Eliane resplendit au milieu de ses fleurs, petits pois et salades. Cela fait une trentaine d'années que cette habitante de Laxou cultive son jardin ici. "On est accro ou on ne l'est pas !" sourit-elle. "Je suis née dans la culture, je ne peux pas faire autrement, j'en ai besoin. J'ai besoin de travailler la terre, d'être dehors au soleil." Et son plaisir du moment, c'est voir ses fraises rougir.

Les jardins ouvriers de Malzéville comptent une centaine de parcelles © Radio France - Isabelle Baudriller